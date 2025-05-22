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137 yıllık şirket el değiştirdi: Yeni sahibi

Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu’nu bünyesine kattı. Bu satın alma ile Zade Yağları ve Zade Vital markaları da Bacacı Grubu’nun bir parçası oldu.

22 Mayıs 2025 | 14:03
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2025 | 14:18
137 yıllık şirket el değiştirdi: Yeni sahibi

45 yılı aşkın süredir 9 farklı sektörde stratejik yatırımlara imza atan ve Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding, faaliyet alanlarına bir yenisini daha ekledi. Bacacı Yatırım Holding, 137 yıllık geçmişe sahip Helvacızade Grubu’nu yaklaşık 3 milyar TL’ye satın alarak, Zade Yağları ve Zade Vital markalarını bünyesine kattı.

Bu stratejik satın alma ile birlikte Bacacı Yatırım Holding, tüketiciyle doğrudan temas ettiği alanları güçlendirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bacacı Yatırım Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Tanıl, “Bacacı Yatırım Holding olarak, ‘geleceğe değer katma’ misyonumuz doğrultusunda faaliyet alanlarımıza yenilerini ekleyerek büyüyoruz. 137 yıldır ileri teknolojiyle üstün kaliteli ürünler geliştiren Helvacızade Grubu’nu bünyemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Satın alma süreci, yasal onayların alınması ve hisse devrinin yapılması ile tamamlandı. Bu adımla birlikte Zade Yağları ve Zade Vital markaları artık grubumuzun bir parçası oldu.” dedi. 

ZADE MARKASIYLA 85 ÜLKEYE İHRACAT

Helvacızade Grubu’nun köklü geçmişi ve yüksek üretim standartlarıyla yalnızca Türkiye’nin değil, global pazarlarda da saygın bir konuma sahip olduğunu aktaran Tanıl, bu stratejik yatırım ile Bacacı Yatırım Holding’in üretim ve ihracat kaslarını daha da güçlendirdiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bu satın alma aynı zamanda Bacacı Yatırım Holding ile Helvacızade Grubu’nun vizyon, değerler ve insan odaklı yaklaşımlarının da buluşmasıdır. Bu birlikteliğin oluşturacağı sinerjinin getireceği güçle büyümeye devam edeceğiz.” 

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