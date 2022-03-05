Doğan Holding, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2021 yılında konsolide gelirlerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 57 artırarak 16,9 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holding’in 2021 yılında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 2,4 milyar TL oldu.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2021 yılsonu konsolide gelirleri 16,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2021 yılında bir önceki yılsonuna göre %89 artarak 2,4 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise %90 artarak 1,7 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2021 yılında 2020 yılına göre %103,45 artarak 1,4 milyar TL’den 2,8 milyar TL’ye yükseldi. Konsolide net nakit yılsonuna göre %108,3 artış göstererek 5,1 milyar TL olurken; solo net nakit ise 2020 yılsonuna göre %78 artışla 4,7 milyar TL’ye yükseldi.

BIST Temettü 25 endeksine girdi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Doğan Holding, ayrıca önceki yıllardaki istikrarlı temettü performansı ile Şubat 2022-Ocak 2023 döneminde, BIST Temettü Endeksi’ne ilave olarak ‘BIST Temettü 25’ endeksinde de yer almaya hak kazandı.

“Gelir artışının ana nedeni, tüm grup şirketlerinin güçlü performansları”

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Holding’in 2021 yılı finansal sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, konsolide gelirlerdeki artışın ana nedenlerinin sanayi ve ticaret segmentindeki tüm grup şirketlerinin ve akaryakıt perakende segmentinin güçlü performansları, otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinde yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile artan satışlar ve elektrik üretimi segmentinde artan satışlar ve santrallerin artan üretimi olduğunu kaydetti.

Göğüş şöyle devam etti:

‘‘Akaryakıt perakendesi segmentinin gelirleri özellikle pandemi kısıtlamalarına rağmen %45,4 artarken, elektrik üretimi segmentinin gelirleri de 25 Mart 2021 tarihinde tam kapasite üretime başlayan Taşpınar RES’in katkısıyla ve elektrik fiyatlarına bağlı olarak %60,9 oranında arttı. Sanayi ve ticaret segmentinin gelirleri ise Çelik Halat, Ditaş ve Sesa’nın güçlü performansları ve ihracattaki artışlar ile %97,2 oranında yükseldi. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirlerinde ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile %119,1 oranında artış elde edildi.

“Etkin süreç yönetimi, maliyet tasarrufu, operasyonel verimlilik artışı”

Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay ise, Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kârı’nın (FAVÖK) %90 artışla 1,7 milyar TL olmasında, elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret segmentlerinin FAVÖK rakamlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti. Kârlılıkta 2021 yılında geniş ve dengeli bir portföy ile büyüme ve kar odaklı etkin süreç yönetimi, maliyet tasarrufları ve operasyonel verimlilik artışı ile geçen yıla göre daha iyi seviyelere gelindiğini belirten Yalınay, Holding’in brüt kârlılığının geçen yıla göre %89 artarak, 1,3 milyar TL’den 2,4 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise %8,4’ten %10,1’e yükseldiğinin altını çizdi. Yalınay, “Aynı zamanda konsolide net nakdimiz bir önceki yılsonuna göre %108,3 artış göstererek 5,1 milyar TL olurken; solo net nakit ise 2020 yılsonuna göre %78 artışla 4,7 milyar TL’ye yükseldi.” dedi.

“Doğan Trend Sigorta’nın 2. çeyrekte faaliyete başlaması hedefliyor”

Göğüş, grup adına 2021 yılının en önemli gelişmelerinden birinin, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin hisselerinin ‘Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını’ gerçekleştirdiğini belirterek, yine geçen yıl DİTAŞ’ın, Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %70’ini satın aldığını ve Doğan Yatırım Bankası’nın, Ağustos ayında faaliyetlerine başladığını hatırlattı.

Öncü GSYO’nun, Doğan Trend Sigorta’nın kuruluşuna iştirak ederek özellikle pandemi döneminde daha da önemli hale gelen ‘insurtech’ alanına da yatırım yaptığını kaydeden Göğüş, Doğan Trend Sigorta’nın 2022 yılının ikinci çeyreğinde faaliyetlerine başlamasının hedeflendiğini açıkladı.