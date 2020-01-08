Emsan eski günlere geri dönmek istiyor
Mutfak ve sofra sektöründe faaliyet gösteren Karaca Şirketler Grubu, 2019 yılını tahminen 1,5 milyar TL’nin üzerinde ciro ile kapattı.
Çatısı altında Karaca, Karaca Home, Jumbo, Emsan ve Cookplus markaları bulunan grup, 2020 yılında 200 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor. Grup şirketlerinden Emsan, son dönemde hızlı bir büyüme trendi içinde.
Hatırlanacağı üzere iflas süreci yaşayan ve 2008’de Karaca Şirketler Grubu tarafından satın alınan Emsan, ‘tencere’ denilince akla ilk gelen markalardan biriydi.
Karaca bünyesine dahil olduktan sonra ürün çeşitlemesine giden Emsan, pişirme grubu odaklı bir markayken bugün gelinen noktada iş hacminin yüzde 50’sini mutfaktan yüzde 50’sini de sofra ürünlerinden sağlıyor.
Bunun yanında küçük ev aletleri tarafında da ürünler portföye dahil edilmiş durumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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