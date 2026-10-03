Renault 2026 yılının ilk 9 ayında toplam pazarda 102.818 adet satış ve %12,8’lik pazar payı, otomobil pazarında ise 95.518 adet satış ve %15,2 pazar payı elde etti.
Renault, elde ettiği 11.430 satış adedi ve %13,7 pazar payıyla hem toplam pazarda hem de otomobil pazarında Eylül ayını da zirvede tamamladı. Otomotiv pazarının %24,3 daraldığı Eylül ayında, Renault satışlarını neredeyse aynı adette korudu.
1 Renault’nun Türkiye üretimi yerli modellerine yoğun ilgi
Renault’nun Bursa’da üretilen yerli modelleri, otomotiv pazarındaki başarısına devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında en çok tercih edilen ilk beş model arasında Renault’nun üç yerli modeli birden yer aldı. Renault Clio, 33.636 adet satışla Türkiye’nin en çok tercih ettiği model olurken, Renault Megane Sedan 22.768 adet satışla üçüncü, Renault Duster ise 19.774 adet satışla beşinci sırada yer aldı. Renault Boreal, satışa çıktığı Haziran ayından itibaren yükselen performansına devam ediyor. Dört aylık süreçte 10 bin adedi geçen satış rakamıyla yılın üçüncü çeyreğinde en çok tercih edilen ikinci SUV modeli oldu. Boreal Eylül ayında elde ettiği 3.220 adet satışla da en çok satan ikinci model olmayı başardı.
2 SUV segmentinde en çok satan marka
Renault’nun SUV segmentindeki modelleri de güçlü satış performanslarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Boreal ile bu segmentte daha da yükselişe geçen Renault, yılın üçüncü çeyreğinde 15.831 satış adedine ulaştı ve SUV segmentinde en çok satan marka olarak zirvede yer aldı. SUV segmentinin en güçlü modellerinden olan Renault Duster, Ocak – Eylül döneminde 19.774 adet satışla en çok tercih edilen ikinci SUV modeli olurken, aynı zamanda C-SUV segmentinde de ikinci sırada yer aldı. Renault, tüm bu başarılarını daha da güçlendirecek yeni modelleriyle ürün gamını genişletiyor. 2025 yılında “Van of the Year” seçilen Renault Master’ın minibüs versiyonunun lansmanı Eylül ayında gerçekleştirildi. Tüm ticari ürün gamıyla Renault, hafif ticari otomobil pazarında da önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.