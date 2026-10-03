Renault’nun Bursa’da üretilen yerli modelleri, otomotiv pazarındaki başarısına devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında en çok tercih edilen ilk beş model arasında Renault’nun üç yerli modeli birden yer aldı. Renault Clio, 33.636 adet satışla Türkiye’nin en çok tercih ettiği model olurken, Renault Megane Sedan 22.768 adet satışla üçüncü, Renault Duster ise 19.774 adet satışla beşinci sırada yer aldı. Renault Boreal, satışa çıktığı Haziran ayından itibaren yükselen performansına devam ediyor. Dört aylık süreçte 10 bin adedi geçen satış rakamıyla yılın üçüncü çeyreğinde en çok tercih edilen ikinci SUV modeli oldu. Boreal Eylül ayında elde ettiği 3.220 adet satışla da en çok satan ikinci model olmayı başardı.

