Susuz yetişiyor, Japonya'dan talep yağıyor: Suşinin aranan ürünü

Muğla'nın Ula ilçesinde üreticiler, bölgeyle özdeşleşen Gökova susamının hasadı için tarlalara indi. Sulama yapılmadan yetiştirilebilmesi ve kendine has aromasıyla bilinen altın sarısı susam, yöre halkına gelir sağlarken Japonya'dan da özellikle suşide kullanılmak üzere yoğun talep görüyor.
1 Aroma ve kokusuyla dikkat çekiyor
Muğla'nın dünyaca ünlü Gökova Körfezi çevresindeki verimli tarım arazilerinde yetiştirilen susamda hasat sezonu başladı. Akçapınar ve Akyaka mahallelerinde üretimi yapılan Gökova susamı, bölgenin kendine özgü iklim şartları sayesinde farklı bir aroma ve kokuya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
2 Susuz tarım yöntemiyle geliştiriliyor
Gökova'nın esen rüzgarlarının taşıdığı nem bölgede yetiştirilen susamın gelişiminde etkili oluyor. Susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen ürün, hasat döneminde altın sarısı rengiyle tarlalarda dikkat çekiyor.
3 Geleneksel tarım yöntemi ile tüketiciye ulaştırılıyor
Üreticiler tarafından tarlada susam bitkisinin olgunlaşmasının ardından elle sökülerek istiflenen susam bitkileri, tarlada 21 günlük kurumanın ardından doğal yöntemler ile elle çırpılıp, ardından elekten geçirilerek ürün hazır hale getiriliyor.
Teknolojinin hiç bir safhasında yer almadığı üretim geleneksel tarım yöntemi ile tüketiciye ulaştırılıyor.
4 Özellikle Japonya'dan yoğun talep var
Gökova susamına yurt içinin yanı sıra özellikle Japonya'dan da talep geliyor. Japon mutfağının önemli ürünlerinden biri olan suşinin hazırlanmasında kullanılan susam, her yıl tüccarlar aracılığıyla bölgeden satın alınarak Japonya'ya gönderiliyor.
5 Perakende fiyatının 200 TL olması bekleniyor
Japonya 2025 yılında ihracatçı firmalardan sarı susamın kilosunu 4.70 dolardan (230 TL) alırken, bu yıl susam piyasasındaki fiyat henüz açıklanmış değil.
2026 yılı iç pazarda perakande fiyatı 200 TL, toptan fiyatı ise 180 TL olması bekleniyor.
6 Üreticiler en çok işçi bulma konusunda sıkıntı yaşıyor
Gökova susamının üretiminde susuz tarım yönteminin kullanılması, ürünün bölgenin doğal şartlarına uyum sağlaması açısından da önem taşıyor.
Özellikle yaz aylarında yağışın oldukça az olduğu bölgede yetiştirilen susam, üreticilerin geleneksel tarım yöntemleriyle tarlalarda hayat buluyor. Üreticilerin en büyük sıkıntısı işçi bulma konusunda yaşandığı açıklandı. Ürünün tarladan toplanması aşamasında 80-90 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz ilçesinin kırsal mahallelerinden işçiler geliyor.
7 "Yabancılar hep kilo kilo alıyor"
Üretici Nilgün Sarıoğlu, "Bu organik doğal. Toprağın altı nemli olduğu için tarlamızda yetişiyor. Doğal bir de çiğ havası alıyor. Denizin tuz havasını alıyor.
Onun için susuz yetişiyor. Organik. Hiçbir şeyi yok, organik doğal. Talep oluyor çok, isteyen oluyor, perakende çok isteyen oluyor. Kilo kilo. Yabancılar hep kilo kilo alıyorlar. Allah bereket versin. Bu sene daha çok güzel. Japonlar suşide kullanıyor. Bizim burada da çitirmek deriz biz. Ondan yapılıyor" dedi.
8 "Gübre kullanmıyoruz"
20 yıldır susam üreticiliği yapan Adem Akyüz, "Gökova susamı susuz susam. Doğal, gübresiz. Gübre atmıyoruz. Normalde atan atıyor, atmayan atmıyor.
Şu anda biz bunu böyle eliyoruz. Katıyoruz römorkun içine. Yarın eleyeceğiz. El işi, hep el işi. İşçi de yok, bulunmuyor" diye konuştu.