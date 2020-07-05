Bir dönem inovatif çalışmalarıyla adını duyuran Denizlili Funika Holding, 2008’in sonbaharında patlak veren global ekonomik kriz sırasında hem iflas erteleme sürecine girmiş hem de patronu Nuri Sözkesen’in ani kaybıyla derin yara almıştı.

İflas ertelemeye sürüklendiği dönemde, Funika Holding’te yaklaşık bin 500 kişi istihdam ediliyordu. Tekstil, otomotiv, medya ve teknoloji olmak üzere dört farklı sektörde faaliyet gösteren 17 şirket, holding çatısı altında faaliyet gösteriyordu.

O dönemde değişim ve dönüşüm içerisinde olan Funika, klasik tekstilden uzaklaşıp teknik tekstile ve teknolojik alanlara kaymaya başlamıştı.

Ancak kriz, dönüşüm içindeki şirketi iflas ertelemeye sürükledi. İşte Funika bu süreçten, başta Rahmi Koç olmak üzere, iş dünyasının duayenlerinden aldığı destekle çıkmayı başardı. Şimdi kaldığı yerden yoluna devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.