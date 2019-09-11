Kaliteli büyümeye odaklanıyoruz
2019’un ikinci çeyreğinde net satışlarımız yüzde 25 artışla 3,9 milyar TL oldu. Net kârımız 411 milyon TL’ye, satış hacmimiz yüzde 1,8 yükselerek 415 milyon ünite kasaya ulaştı.
İkinci çeyrekte önemli pazarlarımızdaki makroekonomik ve politik zorluklara rağmen iyi sonuçlar elde ettik. Güçlü gelir artışı ve disiplinli maliyet yönetimi, FVAÖK marjını korumamızı sağladı. Türkiye operasyonlarımız güçlü büyümeyi sürdürerek ivmesini korudu.
İkinci çeyrekte güçlü performansa tüm bölgeler önemli katkı sağladı. Pakistan ve Ortadoğu’da satış performansımızda iyileşme kaydedilirken Orta Asya çift haneli büyümeyle öne çıktı.
Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FVAÖK büyümesiyle tamamlarken kaliteli büyümeye odaklanıyoruz. Bazı uluslararası operasyonlarımızdaki pazar koşullarının zorlayıcı olmaya devam etmesi nedeniyle satış hacmi beklentimizi aşağı yönlü revize ettik. Türkiye’de gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme ve maliyet tasarrufu uygulamalarımıza bağlı olarak, net satış geliri büyümesi ve FVAÖK marjı beklentilerimizi koruyoruz.
Burak Başarır/Coca-Cola İçecek (CCİ) CEO’su
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