COP31: Enerjinin geleceğini yeniden düşünmek

COP31, kasım ayında Antalya’da düzenlenecek. COP31’in, Türkiye için enerji dönüşümündeki birikimini ve sanayisinin potansiyelini dünya ile paylaşma fırsatı sunduğunu kaydeden ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Elektrifikasyon İş Kolu Ticari Lideri Tonay Topuz, konuyla ilgili başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulunuyor:



TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNİN KALICI DEĞERİ

“Bu buluşmayı, iklim hedeflerini teknoloji, altyapı ve yatırımlarla buluşturacak bir platform olarak görüyorum. Türkiye’nin ev sahipliğinin kalıcı değerini de bu zeminde gelişecek iş birliklerinin ve somut uygulamaların belirleyeceğine inanıyorum. Bugün iklim değişikliğiyle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik rekabet gücü birlikte ele alınmalı. Bu üç alanı birbirine bağlayan elektrifikasyonun, COP31 gündeminde güçlü biçimde yer bulmasını bu nedenle önemsiyorum.”







ELEKTRİFİKASYONUN DEĞERİ, SİSTEMİN BÜTÜNÜNDE

“Sanayi, kentleşme, veri merkezleri ve elektrikli ulaşım, elektrik ihtiyacını artırıyor. Bu talebi karşılarken enerjinin düşük karbonlu, güvenilir ve verimli biçimde sağlanması gerekiyor. Bana göre; dönüşümün başarısı, üretimden son kullanıcıya kadar enerji sisteminin bütününü geliştirebilmemize bağlı.

Ulaşımda, binalarda ve sanayide uygun süreçlerin elektrikle çalışır hale gelmesi, verimlilik ve emisyon azaltımı açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için düşük karbonlu üretimin yanında güçlü şebekelere, gelişmiş koruma ve kontrol sistemlerine, dijital enerji yönetimine ihtiyaç var. İşletmeler açısından bu yatırımların değerini; enerji maliyetlerinin yönetilmesi, üretim sürekliliğinin güçlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması üzerinden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Enerji güvenliği de aynı çerçevede genişliyor. Yakıt tedarikine erişim kadar elektrik altyapısının dayanıklılığı, sistem esnekliği ve enerji kalitesi de önem kazanıyor. Fabrikaların, ulaşımın ve dijital altyapıların sürekliliğini koruyabilmek için verimliliği ve dayanıklılığı yatırım kararlarının merkezine yerleştirmesi gerekiyor.”



DÜŞÜK KARBONLU BİR TOPLUMA SOMUT KATKI

“ABB olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın merkezinde, düşük karbonlu bir toplumu mümkün kılmak ve daha sürdürülebilir, kaynak verimliliği yüksek bir geleceği desteklemek bulunuyor. Elektrifikasyon ve otomasyon teknolojilerimizin değerini, müşterilerimizin operasyonlarında ve kendi tesislerimizde ortaya çıkan ölçülebilir sonuçlarla değerlendirmeyi önemsiyoruz.

ABB’nin 2025 sürdürülebilirlik sonuçlarına göre, kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızı 2019’a kıyasla yüzde 79 azalttık. 2025’te satılan ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü boyunca müşterilerimizin önlemesine katkı sağladığı sera gazı emisyonu ise 80 milyon ton CO₂ eşdeğeri olarak hesaplandı. Bu sonuçları, doğru teknolojilerin yaygınlaşmasının enerji dönüşümünde yaratabileceği etkinin somut göstergeleri olarak görüyorum.

Kaynak verimliliği de bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası. 2025’te ABB’nin operasyonlarından kaynaklanan toplam atığın yalnızca yüzde 5,3’ü düzenli depolamaya gönderildi. Sürdürülebilir üretimi enerji kullanımı, malzeme seçimi ve atık yönetimiyle birlikte ele almak, sanayinin geleceği açısından gerekli.”

Küresel deneyimden yerel uygulamaya

ALMANYA’DA 3 BİN 786 TON EMİSYON AZALTIMI Almanya’daki Sasbach tesisimizde yenilenebilir enerji, elektrifikasyon ve dijital enerji yönetimi uygulamalarıyla yaklaşık 3 bin 786 ton emisyon azaltımı sağlanırken, tesisin kendi ürettiği elektrik, toplam enerji ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılıyor. Bu örneği, düşük karbonlu üretim ile enerji güvenliğinin aynı yatırım yaklaşımı içinde desteklenebileceğinin göstergesi olarak görüyoruz.

İZMİR’DE 1 MİLYON KWH YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ Türkiye’de ise İzmir tesisimizde 2023’te devreye aldığımız çatı güneş enerjisi sistemi, 2025’te paylaşılan sonuçlara göre toplam 1 milyon kWh yenilenebilir enerji üretimine ulaşarak yaklaşık 626 ton CO2 emisyonunun önlenmesini sağladı. İzmir’deki bu deneyimimiz, sürdürülebilirlik hedeflerini yerel yatırımlarla somutlaştırmanın önemini ortaya koyması bağlamında önemli.

Türkiye için rekabetçilik ve uygulama fırsatı

DÖNÜŞÜMÜ EKONOMİK DEĞERE ÇEVİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ZEMİN Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı ve yenilenebilir enerji potansiyeli, bu dönüşümü ekonomik değere çevirmek için önemli bir zemin sunuyor. Enerjiyi daha verimli kullanan, maliyetlerini daha iyi yöneten ve operasyonlarını daha dayanıklı hale getiren işletmelerin rekabet avantajını güçlendireceğini düşünüyorum. Bu nedenle enerji dönüşümünü sanayi ve teknoloji politikalarının da temel unsurlarından biri olarak ele almalıyız. Bu dönüşümün hızı, teknolojiyi sahaya taşıyacak mühendislerin, teknik ekiplerin ve işletmelerin yetkinliklerini ne ölçüde geliştirebildiğimize de bağlı.



ÖNGÖRÜLEBİLİR YATIRIM KOŞULLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKI COP31’in, kamu, özel sektör ve finans dünyası arasındaki iş birliklerini güçlendirerek şebeke modernizasyonunu ve sanayide elektrifikasyon yatırımlarını hızlandıracak finansman mekanizmaları ile öngörülebilir yatırım koşullarının geliştirilmesine katkı sağlamasını bekliyorum. Önceliğimiz, mevcut çözümleri yaygınlaştırmak ve yatırımları ölçülebilir sonuçlarla buluşturmak olmalı.



DAHA AKILLI, VERİMLİ VE DAYANIKLI BİR ELEKTRİFİKASYON Antalya’dan verilecek en güçlü mesajın, iklim hedefleri, enerji güvenliği ve ekonomik büyümenin doğru yatırımlarla birlikte ilerleyebileceği olduğuna inanıyorum. COP31’in başarısını da zirve sonrasında hayata geçireceğimiz projelerle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geleceğin enerji sistemini kurarken daha akıllı, verimli ve dayanıklı bir elektrifikasyonun belirleyici rol oynayacağına inanıyorum.



*Bu bir ilandır.