Koç Holding 6 aylık bilançosunu açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,9 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştiren Koç Holding'in son 5 yıldaki kombine yatırımları da 12,3 milyar dolara ulaştı.

Holding, 2024 ün ilk yarısında konsolide bazda 30,8 milyar dolar gelir elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak 2024 ün ilk yarısında dünyada ve Türkiye de yaşanan zorlu ekonomik koşullara rağmen çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini belirtti.

Çakıroğlu, "1926 yılında temelleri atılan Topluluğumuzun ikinci yüzyılına uzun vadeli sağlam iş stratejilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın gayretleri sayesinde emin adımlarla ilerliyoruz. Bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetirken yatırımlarımıza da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle devam ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Koç Topluluğu olarak Türkiye dışında 58 ülkede, 128 üretim tesisi ve pazarlama şirketiyle faaliyet gösterdikleri vurgulayan Çakıroğlu, ofislerinde 58 dil konuşulduğunu ve 43 farklı para birimiyle işlem yaptıkları bilgisini paylaştı.

Çakıroğlu, "Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu önümüzdeki yüzyılın rekabetine hazırlayacak ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak stratejik hamlelerde bulunuyor, coğrafi olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Topluluk şirketlerimizin bu yıl da en üst sıralarda yer almasından gurur duyuyoruz"

Koç Topluluğu olarak Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini üstlendiklerini aktaran Çakıroğlu, topluluk şirketlerinin 155'ten fazla ülkeye yaptıkları ihracatla Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladıklarını aktardı.

Çakıroğlu, "Bu başarıların bir göstergesi olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması'nda', topluluk şirketlerimizin bu yıl da en üst sıralarda yer almasından gurur duyuyoruz. Araştırmanın mal ihracatları kategorisinde Ford Otosan 'İhracat Şampiyonu' olurken, Tüpraş dördüncü, Arçelik sekizinci seçildi. Diğer yandan İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve ülkemizin sanayi devlerini belirleyen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda da Tüpraş birinciliğini korurken, Ford Otosan ikinci, Arçelik yedinci oldu. Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, katma değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Koç Topluluğu olarak her zaman finansal performanslarını iyileştirmenin ötesinde tüm paydaşlarına değer yaratan bir iş anlayışı benimsediklerini kaydeden Çakıroğlu, Topluluklarının 2023 yılında çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikte öne çıkan gelişmelerini ve 2050 karbon nötr hedeflerine yönelik performanslarını paylaştıkları "2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu" yayınladıklarını belirtti.

Çakıroğlu, Koç Holding olarak "Karbon Dönüşüm Programı" kapsamında 2050 karbon nötr hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini, 2023 yılı sonu itibarıyla operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını 2017 yılına kıyasla yüzde 14 azalttıklarını vurguladı.