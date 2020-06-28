Özyurtlar Holding tarafından bir yıl once kurulan nalburdayim.com, 10 bin çeşit ürünü tüketicilerle buluşturuyor. Korana döneminin satışlarına olumlu yansıdığını belirten nalburdayım.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, ” İlk yıl için planladığımız ciroyu, 2 aylık süreçte elde ettik. Bu yıl 10 milyon dolar ciro hedefliyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

İlk şubesi Özyurtlar Holding tarafından, 1990 yılında Esenyurt’ta açılan Neyzen Yapı Market’in dijitaldeki gücü olan nalburdayım.com, bir yıldır online alışveriş sektöründe faaliyet gösteriyor.

Bahçe ve inşaat malzemelerinden, bakım ve onarım malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden, elektrikli ev aletlerine kadar 10 bin çeşit ürünü tüketici ile buluşturan platform, sunduğu 7/24 teknik danışmanlık hizmeti ile de rakiplerinden ayrışıyor.

Platform, Neyzen Yapı Market’in sahip olduğu Esenyurt Merkez, Bahçeşehir, Kıraç, Esenyurt ve Bahçeşehir Jotun mağazalarının gücünü kullanarak tüketicilerin her aradığı ürünü hızlı bir şekilde temin edebiliyor.

nalburdayım.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, “nalburdayim.com’un cirosu, şirket ciromuzdan yüzde 40 pay alıyor. Yakın vadede bu oranın yüzde 80 ‘e çıkacağını öngörüyoruz.

İlk yıl için planladığımız ciroyu, 2 aylık süreçte elde ettik. Bunda korona-virüs günlerinin büyük bir payı bulunuyor. nalburdayim.com‘da hedefimiz, bu yıl e-ticarette 10 milyon dolar ciro elde etmek” diye anlatıyor.

STOKLU ÇALIŞIYOR

E- ticaret sektöründeki hızlı gelişim sürecinin, yatırımlarını e- ticarete yöneltmelerini zorunlu kıldığını belirten Ozan Bük, şunları anlatıyor: “Yeni dönemdeki yatırımlarımızı bu yönde sürdürmeyi planlıyoruz.

Neyzen Yapı Market olarak yüzde 100 stoklu çalışma prensibiyle sektörde fark yarattık. Bu farktan aldığımız güçle, nalburdayım.com’un markalaşma sürecini hızla olgunlaştırdık. Henüz 1 yıllık bir platform olmamıza rağmen, ürün karmamızı oldukça zenginleştirdik.”

10 BİN ÇEŞİT ÜRÜN

Bir yıllık süre zarfında ‘Türkiye’nin nöbetçi nalburu’ olarak bilinirlik kazandıklarını söyleyen Ozan Bük, koronavirüse bağlı olarak ürün skalalarına nalbur ürünleri dışında gündelik hayatın tamamlayıcısı olan ürün gruplarını da eklediklerini belirtiyor.

Ozan Bük, “Bahçe ve inşaat malzemelerinden bakım ve onarım malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden elektrikli ev aletlerine kadar 10 bin çeşit ürünü tüketici ile buluşturuyoruz. Korona döneminde ürün portföyümüzü genişletmemiz, trafiği artıran çok önemli bir adım oldu” diyor.

Bu dönemde berberlerin ve güzellik salonlarının kapalı olmasıyla kişisel bakım ürünlerine yönelik bir talep artışı oluştuğunu ifade eden Ozan Bük, “Kişisel bakım ürünleri ile ev aletlerinde ciroda yüzde 100’e varan bir artış yaşandı” diyor.