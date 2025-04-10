RePie Yatırım Holding kuruldu: Hedef 3 yılda 5 milyar dolar büyüklük

Yurtiçi ve yurt dışında uzun vadeli, stratejik yatırımları hayata geçirmek üzere RePie Yatırım Holding kuruldu.

Bünyesinde başta RePie Portföy olmak üzere Fonmap, RePie GSYO, Doğan Burda, Link Bilgisayar, Colendi Menkul Değerler ve Goldtag gibi kendi alanlarında lider şirketlerin yer aldığı ve yaklaşık 700 milyon dolara değere ulaşan RePie Yatırım Holding, hem yurt içinde hem de yurt dışında ilave yatırımlar planlıyor.

Enerji, madencilik, gayrimenkul, ağırlama gibi stratejik büyüme alanlarında ortaya çıkan fırsatları doğru zamanda ve en etkili biçimde değerlendirmeyi hedefleyen yatırım holding, bu alanlarda daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirecek.

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Yaklaşık 10 yıl önce, yatırım dünyasında ezber bozan bir adım attık. Alternatif yatırımların, geleceğin finansal sisteminin yapıtaşlarından biri olacağını gördük. Türkiye’de yepyeni bir kategori inşa edilmesine öncülük ettik. 10 yıldır RePie Portföy etrafında inşa ettiğimiz yatırımcı-girişimci ekosistemi, güçlü iş birliklerimiz, hayata geçirdiğimiz ilkler, kazandığımız deneyim ve bize duyulan güvenin sonucu olarak RePie Yatırım Holding doğdu” dedi.

PORTFÖY 2,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Alternatif yatırım fonu sektörünün lideri RePie Portföy’ün 10 yılda oluşturduğu ekosistem, bugün itibarıyla çok sayıda şirkete, projeye ve farklı uzmanlıklara sahip geniş bir insan kaynağına ev sahipliği yapıyor. Fintekten mobiliteye, e-ticaretten perakendeye, sağlıktan akıllı şehir teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden telekomünikasyona, gayrimenkulden ağırlamaya uzanan bir yelpazede 41 sektörde yatırımı bulunuyor. Ve yönettiği portföy büyüklüğü toplam 2,5 milyar doları bulmuş durumda.

RePie Portföy’ün fonlarının iştirak ettiği şirketlerin yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar doları bulurken, toplam çalışan sayısı ise 20 binden fazla kişiyi kapsıyor.

3 YIL İÇİNDE 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Büyüme alanlarını etkin değerlendirmek istediklerini belirten Çamlıbel, fırsat gördükleri alanları enerj, madencilik, gayrimenkul, fintek, finans ve ağırlama olarak sıraladı. “Bu fırsatları doğru stratejilerle yönetmek, yatırımlarımızı büyük ölçekli dönüşüm projelerine evriltmek istiyoruz” diyen Çamlıbel, şunları söyledi: “Yıllar içinde oluşturduğumuz güçlü iş birliklerini daha etkin kullanarak, mevcut ekosistem içindeki sinerjileri açığa çıkarmak ve yatırımcılarımıza büyüme odaklı yeni fırsatlar sunmak istiyoruz. Elbette en nihayetinde, yatırımlarımız belli bir olgunluğa ulaştığında, en etkili çıkış stratejilerini hayata geçireceğiz. Bu sayede ekosistemimize yeni yatırım fırsatları sunarken yatırımcılarımıza sürdürülebilir kazanç yaratmak temel önceliğimiz olacak. Güçlü portföyümüz, cesur iş modellerimiz ve sınırları aşan bakış açımızla, Türkiye’de ve küresel pazarda lider bir yatırım grubu olma yolunda ilerlemeye devam ederek RePie Yatırım Holding olarak 3 yıl içinde 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz.”

100’ÜN ÜZERİNDE FON

Yatırım holdingin temel taşlarından biri olan RePie Portföy, son bir yıl içinde yüzde 74 büyüme başarısı gösterdi. Yönettiği toplam portföy büyüklüğü mart sonu itibarıyla yaklaşık 90 milyar lira seviyesine ulaştı. Toplamda 44 girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF), 36 gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve 16 menkul kıymet yatırım fonu ve yönetimini gerçekleştirdiği 2 emeklilik fonu bulunuyor.

“Bir yatırımın sadece bugünün getirisiyle değil, gelecekte yaratacağı etkiyle anlam kazanacağı vizyonuyla RePie Portföy’ü kurarken, yatırımı yeniden tanımladık” diyen Çamlıbel, Türkiye’yi, dünyada dengeli bir yatırım portföyünün temel bileşenlerinden olan alternatif yatırım fonlarıyla tanıştırdıklarını hatırlattı. Çamlıbel “Hem yatırımcılara sunduğumuz fon çeşitliliği hem de portföy büyüklüğümüzle alternatif yatırım fonları kategorisinde kuruluşumuzdan bu yana kesintisiz liderliğimizi güçlendirerek sürdürüyoruz.

ALTERNATİF YATIRIM FONLARINI DİJİTALLEŞTİRDİ

Türkiye’de alternatif yatırım fonları kategorisini başlı başına bir ekosisteme dönüştürdüklerini hatırlatan Çamlıbel, Fonmap ile Türkiye’de bir ilke imza atarak alternatif yatırım fonlarını dijitalleştirdiklerine vurgu yaptı.

“Türkiye’de öncüsü olduğumuz alternatif yatırım fonlarının bireysel yatırımcılar da dahil olmak üzere geniş kitlelere ulaşması için Fonmap’i kurduk” ifadelerini kullanan Çamlıbel şunları söyledi: “Yatırımcılar, Fonmap sayesinde tüm fon yatırımlarını tek bir uygulamadan yönetebiliyor. Dijital bir ekosistem kurmamız sayesinde devreye aldığımız pay devri özelliği ile alternatif yatırım fonlarında likiditeyi sağladık.”

Finansal okuryazarlığı artıran, yatırımcıların kendi finansal geleceklerini güvence altına almada daha donanımlı olmasını sağlayan bir yapı kurduklarını söyleyen RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, “Farklı portföy yönetim şirketlerinin fonlarını yatırımcılarla buluşturan Fonmap, önümüzdeki dönemde fon yatırımı dendiğinde ilk adreslerden biri olmayı hedefliyor” dedi.

FİNANS, TEKNOLOJİ, YAYINCILIK ALANLARINDA YATIRIMLARI VAR

RePie Yatırım Holding’in 7 iştiraki bulunuyor. Bunlardan, bünyesinde 55 yayın bulunduran Türkiye’nin en büyük dergi grubu Doğan Burda, 2024 yılında satın alındı. RePie Yatırım Holding bu yatırım ile, geleneksel medyanın köklü yapısını dijital dünyanın yenilikçi potansiyeliyle birleştirmeyi hedefliyor. Çamlıbel “Global yayıncılık trendlerine paralel olarak, Türkiye’nin en büyük dergi grubunu, abonelik tabanlı iş modellerinden veri odaklı yayıncılık stratejilerine kadar geniş bir yelpazede dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Finans alanında yatırımları yoğunlaşan RePie Yatırım Holding şemsiyesi altında, efektif döviz alım-satım işlemleri alanında faaliyet gösteren Goldtag de yer alıyor.

RePie Portföy’ün girişim ekosistemine yatırım yapma deneyimiyle 2024 yılı ağustos ayında hayata geçirilen RePie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) ise, büyüme potansiyeline sahip yenilikçi ve vizyoner şirketler ile inovatif KOBİ'lere yatırım yaparak desteklemeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÇÖZÜMLER

Bir diğer iştirak olan Colendi Menkul Değerler, aracılık hizmetleri alanında kendine ayrıcalıklı bir yer açtı. Geleneksel bir aracı kurumun yatırımcılara sağladığı tüm hizmetleri sunarken, aynı zamanda entegre finans ve dijitalleşmenin getirdiği tüm fırsatları kullanarak yatırımcılarına pratik ve hızlı bir hizmet sağlıyor. Colendi Menkul Değerler’in yapay zekâ entegrasyonu yatırım kararı alma süreçlerini yeni bir seviyeye taşıdı.

Teknoloji temelli iştirakler arasında yer alan Link Bilgisayar, Türkiye’nin köklü yazılım ve teknoloji firmalarından biri olarak işletmelerin dijital dönüşümünde kritik rol oynuyor. 25 yıldır halka açık şekilde faaliyet gösteriyor. Ülke çapında 180’i aşkın bayi ve çözüm ortağı bulunan Link Bilgisayar, kurumsal kaynak planlamasından (ERP) finansal yönetim çözümlerine, insan kaynaklarından e-dönüşüm uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor.