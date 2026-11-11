Binlerce kırtasiye “yeni nesil” dönüşüm sürecinde

Türkiye’deki kırtasiye sektörü, değişen tüketici alışkanlıkları ve dijitalleşen perakende dünyasına ayak uydurmak için büyük bir dönüşüm hareketi başlattı. Ülke genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 8 bin kırtasiyenin 500’ü TÜKİD’in raporlarına göre mağazacılık anlayışını baştan aşağı yenileyerek “yeni nesil kırtasiye” konseptine geçiş yaptı. Yeni nesil kırtasiyeciliğin “müşteri deneyimi”, “ürün çeşitliliği” ve “dijitalleşme ve modern mağazacılık anlayışı” olmak üzere üç temel özelliğe sahip olduğunu söyleyen TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, dönüşüm sürecindeki asıl amacın esnaf kültürünü koruyarak işletmecilik vizyonunu geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.

Hedef, kırtasiyeleri yılın 12 ayı yaşayan perakende yapısına kavuşturmak

Geleneksel kırtasiyelerin yıllardır bulundukları mahallelerde önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden Taha Keresteci, “Müşterisini tanıyan, güven ilişkisi kuran, çocukların büyümesine tanıklık eden bir esnaf kültürümüz var. Biz bu kültürü kaybetmek değil, tam tersine günümüzün imkânlarıyla daha da güçlendirmek istiyoruz. Yeni nesil kırtasiyelerde müşteri yalnızca ihtiyacı olan ürünü satın alıp çıkmıyor. Ürünleri inceleyebiliyor, deneyimleyebiliyor, kimi zaman bir atölyeye katılabiliyor veya çocuğuyla birlikte keyifli vakit geçirebiliyor. İkinci önemli fark ise ürün çeşitliliğinde karşımıza çıkıyor. Artık sadece defter, kalem, silgi ve okul çantası değil; sanat, hobi, tasarım, yaratıcılık ve kişisel kullanıma yönelik çok daha geniş bir ürün yelpazesinden söz ediyoruz. Üçüncü fark ise teknolojinin mağazacılığa entegrasyonu. Stok yönetiminden sosyal medyaya, dijital satış kanallarından müşteri iletişimine kadar daha planlı bir işletmecilik anlayışı öne çıkıyor. Aslında bizim burada ulaşmak istediğimiz temel hedef, kırtasiyeciliği yalnızca okulların açıldığı dönemde hareketlenen bir iş kolu olmaktan çıkarıp yılın 12 ayı yaşayan, her yaştan tüketiciye hitap eden bir perakende yapısına kavuşturmak.” dedi.

Yeni nesil kırtasiyecilik anlayışı, fiziksel görünümden daha fazlası

Yenilenen her mağazanın “yeni nesil” kırtasiye konseptinde değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Keresteci, sözlerine şöyle devam etti: “Bir mağazanın tabelasını değiştirmesi, raflarını yenilemesi veya daha modern bir dekorasyona kavuşması elbette olumlu adımlar. Ancak bizim sözünü ettiğimiz dönüşüm, fiziksel görünümün çok daha ötesinde. Burada önemli olan işletmenin müşterisine ne sunduğu ve alışveriş alışkanlıklarındaki değişime ne ölçüde cevap verebildiği. Ürün çeşitliliğini geliştirmiş mi, farklı yaş gruplarına ulaşabiliyor mu, teknolojiyi iş süreçlerine dâhil etmiş mi, müşterisinin mağazaya yeniden gelmesini sağlayacak bir ortam oluşturabilmiş mi? Bizim için belirleyici olan, mağazanın büyüklüğünden çok işletmecilik anlayışının değişmesi. Kırtasiyeci, müşterisinin değişen beklentilerini okuyabiliyor ve buna uygun bir hizmet sunabiliyorsa doğru yönde ilerliyor demektir.”

Dönüşüm için “TÜKİD Perakende Zirvesi” yolda

Sektördeki kırtasiyelerin önemli bir bölümünün küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu belirten Keresteci, TÜKİD’in yeni nesil kırtasiyeciliğe geçişte sektör için yol haritasına dair şu bilgileri paylaştı: “Dönüşümün ilk adımı, değişimin neden gerekli olduğunu doğru anlatabilmek. Tüketici alışkanlıkları değişiyor, dijital satış kanalları büyüyor ve perakendede rekabet her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Kırtasiyecilerimizin de bu değişime hazırlıklı olması gerekiyor. Bu doğrultuda en önemli çalışmalarımızdan biri, hayata geçirmeyi planladığımız TÜKİD Perakende Zirvesi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden kırtasiyecilerimizi ve alanında uzman isimleri aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyoruz. Mağaza tasarımından ürün kategorilerine, dijitalleşmeden sosyal medya yönetimine, stok planlamasından müşteri deneyimine kadar pek çok konuyu ele alacağız. Ancak bunu tek bir toplantıyla sınırlı görmüyoruz. Amacımız, zirvede ortaya çıkan bilgi ve deneyimi sektörün geneline yayabilecek bir anlayış oluşturmak. Hedefimiz, beş yıl içerisinde bugün yaklaşık 500 noktada gördüğümüz yeni nesil mağazacılık anlayışını binlerce kırtasiyeye yayabilmek. Bunu bir zorunluluk olarak değil, kırtasiyecilerimizin rekabet gücünü ve kazancını artıracak bir gelişim süreci olarak görüyoruz.”

Yıl boyu satış, daha yüksek katma değer

Yeni nesil kırtasiyecilik anlayışı sayesinde kırtasiyelerin yıl boyunca daha fazla tüketiciye ulaşabileceğine dikkat çeken Keresteci, “Bugün sektörümüzün satışları özellikle okulların açıldığı dönemde yoğunlaşıyor. Oysa sanat ve hobi ürünleri, yaratıcı etkinlikler, ofis ihtiyaçları ve günlük yaşamda kullanılan pek çok ürün sayesinde kırtasiyelerin yılın tamamında ticaret yapabilme potansiyeli var. Örneğin bir mağazanın yalnızca okul sezonunda değil, yılın diğer aylarında da düzenli müşteri çekebilmesi, farklı ürün kategorilerinde satış yapabilmesi ve mevcut müşterisinin alışveriş sıklığını artırabilmesi işletmenin cirosuna doğrudan katkı sağlayacaktır. Üstelik bunun etkisi yalnızca perakendeciyle sınırlı kalmayacak; üretici, ithalatçı ve toptancı firmalarımıza da yansıyacaktır. Bizim beklentimiz, yeni nesil kırtasiyeciliğin sektörde hem satış hacmini hem de ürün başına yaratılan katma değeri artırması. Beş yılın sonunda yalnızca daha modern mağazaların bulunduğu değil, daha güçlü, daha rekabetçi ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir kırtasiye sektörüne ulaşmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

