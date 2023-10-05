ARA
Bist 100
8393,78
0,73%
Bist 100
Dolar/TL
27,5537
-0,0517%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9824
-0,0344%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0519
0,1338%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1615,39
0,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sabancı Holding, ABD'de Oriana Solar LLC'yi satın aldı

Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'ye ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesini satın aldı.

05 Ekim 2023 | 09:06
0
Sabancı Holding, ABD'de Oriana Solar LLC'yi satın aldı

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimize ait olan Sabancı Renewables Inc. tarafından ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesi satın alınmıştır. Yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda devam eden ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 megavatlık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Renewables Inc. ABD'de toplam 500 megavatlık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacaktır.

Şirketimizin tek ve kurucu ortağı olduğu Sabancı İklim Teknolojileri AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1615,39 0,07%
  • ALTIN ONS 1823,55 0,13%
  • BIST 100 8393,78 0,73%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,5537 -0,0517%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9824 -0,0344%
  • EURO/USD 1,0519 0,1338%
  • INGILIZ STERLINI 1,21333 -0,02184%
  • JAPON YENI 148,862 -0,177%
  • KANADA DOLARI 1,37659 0,17027%
  • RUS RUBLESI 99,7025 -0,6462%
Günün En Çok Okunanları
Linkedln verilerine göre bu beceriye yönelik iş ilanları 2 kat arttı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
"Age of Empires" oyunu karıncalar için kullanıldı: İşte sonuçlar
GERİ
İLERİ
Linkedln verilerine göre bu beceriye yönelik iş ilanları 2 kat arttı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL