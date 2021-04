Sabancı Holding’te grup başkanlıklarına iki yeni atama yapıldı.

Holding açıklamasına göre, Sabancı Holding bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Burak Orhun, 12 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak atandı.

Öte yandan, Holding bünyesinde yapılan bir organizasyon değişikliğiyle, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı ve Sabancı Holding Genel Sekreterlik fonksiyonları, “Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı” çatısı altında birleştirildi. Oluşturulan bu yapı kapsamında, Gökhan Eyigün 12 Mayıs itibarıyla Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak atandı.

Gökhan Eyigün daha önce Sabancı Holding Strateji Grup Başkanlığı’nda direktörlük görevinde bulunmuştu. Eyigün, bu yeni görevinin yanında Sabancı Holding Genel Sekreterliği görevini de yürütmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, “Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak Burak Orhun’un, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak ise Gökhan Eyigün’ün Topluluğumuza önemli katkılarda bulunacaklarına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Burak Orhun

Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecelerini ise ABD’de George Washington University’de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School’da İşletme (MBA) alanlarında aldı. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk AŞ’de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Orhun, ABD’de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Orhun, 2009-2018 yılları arasında Oyak Grubu’nun tüm şirket alım-satım (M&A) projelerinden sorumlu olarak, Oyak Girişim Danışmanlığı şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurt içi ve yurt dışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Orhun, 2018 yılında Sabancı Topluluğu’na katıldı.

Gökhan Eyigün

Gökhan Eyigün, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management’ta MBA programını tamamladı. Ayrıca Harvard Business School’da çeşitli yönetici eğitim programlarına katıldı. Kariyerine Arthur Andersen’da başladı ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yaptı. Sonrasında, Price Waterhouse Coopers’da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlendi. 2007 yılında Sabancı Topluluğu’na katılan Eyigün, 2007-2018 yılları arasında Sabancı Holding’de Strateji ve İş Geliştirme bölümünde farklı kademelerde yöneticilik yaptı. Eyigün, Temmuz 2018 itibarıyla Sabancı Holding Genel Sekreterliği ile Exsa, Tursa ve AEO şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevlerini ve 2020 yılından bu yana mevcut sorumluluklarına ilave olarak Temsa Motorlu Araçlar İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.