Sadakat projelerinden 500 milyon TL çıkaracak
Loyalty programları; segmente edilmiş haliyle müşteri sadakat, bayi ödüllendirme ve çalışan takdir ve bağlılık programları başarılı şirketlerin arkasındaki en büyük destekçilerden biri.
Bu programların sunduğu avantajlarla şirketler, markalarına sadık müşteriler, veri tabanı üzerinden yönetilen bayiler ve motive edilmiş mutlu çalışanlar oluşturup satışlarını artırarak kârlılıklarını yükseltiyorlar.
Biggplus Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren BiggLoyalty, bu alanda Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerden biri.
20 yıllık bir geçmişe sahip olan BiggLoyalty’nin hizmet verdiği müşterileri arasında, THY Shop & Miles, AvivaSa, Unilever, Coca-Cola, Samsung, General Electric, Turkcell ve Socar’ın da aralarında bulunduğu pek çok uluslararası şirket var.
Grup, bugüne kadar 95 ülkede bin 500 proje üstlendi
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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