Tekfen Holding, 3 yeni şirket kuruyor

Tekfen, holding bünyesine yeni şirketler katılması kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre holdingin yönetim kurulu, yenilenebilir enerji çözümleri konusunda faaliyet göstermek üzere "Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş." unvanı ile 10 milyon TL tutarındaki sermayesinin tamamı holding tarafından taahhüt edilecek bir şirket kurulmasına karar verdi.

Holding ayrıca bünyesindeki gelir getiren ve gelir getirme potansiyeli taşıyan taşınmazların yeni kurulacak olan "Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi A.Ş." şirketine devri için gerekli işlemlerin başlatılmasını kararlaştırdı.

Son olarak holding şirketlerinden Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.'nin Derince'deki arsasının ve üzerinde yer alan fabrika binasının, kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak olan ve sermayesi Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ tarafından taahhüt edilecek "Tekfen Derince A.Ş."ye aktarılmasına karar verildi.