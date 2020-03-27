Tekfen Holding Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında, yeni yönetim kurulu belirlendi.

Tekfen Holding açıklamasına göre, mühendislik, endüstriyel ekipman imalatı, uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, kimya ve tarımsal sanayi ile tarımsal üretim, gayrimenkul geliştirme ve terminal işletmeciliği alanlarında 64 yıldır faaliyet gösteren, halka açık bir şirketler topluluğu olan Tekfen Holding’de, Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar sonucunda, 1995 yılından bu yana Tekfen Holding ve çeşitli Tekfen Grup Şirketleri’nin yönetim kurullarında görev alan Dr. Ercan Kumcu, Tekfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili oldu. Bir önceki dönemde Başkanvekilliği görevini sürdüren Osman Birgili ise görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek.

Öte yandan, bağımsız üye olarak görev yapan Çiğdem Tüzün’ün görev süresinin dolmasıyla yerine Cansen Başaran-Symes yönetim kuruluna girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, yönetim kurulunun, tecrübesi ve birikimiyle gelecek dönemde de tüm grup şirketlerinin vizyonunu belirleyeceğini kaydetti.

Yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda bayrağı ileriye taşıdıklarını vurgulayan Gigin, “Yönetim kurulu üyelerinin farklı özellikleri ve yetkinlikleri, grubun hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sundu.” ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde Tekfen Holding Yönetim Kurulu’nda şu isimler görev yapacak:

“Murat Gigin (Başkan), Cansevil Akçağlılar (Başkan Vekili), Dr. Ercan Kumcu (Başkan Vekili), Ali Nihat Gökyiğit (Kurucu Onursal Başkan, Üye), Sinan K. Uzan (Üye), Osman Birgili (Üye), Dr. Ahmet İpekçi (Üye), Neriman Ülsever (Bağımsız Üye), Gülsüm Azeri (Bağımsız Üye), Şevki Acuner (Bağımsız Üye), Cansen Başaran-Symes (Bağımsız Üye).”