Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak

Son 10 yılı Zorlu Holding CEO’luğu olmak üzere 27 yıldır Zorlu Grubu’nda önemli görevlerde bulunan Zorlu Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yüngül’ün 21 Haziran 2024 itibarıyla kendi isteğiyle emekli olması nedeniyle, bu tarihten itibaren CEO’luk görevini Bekir Cem Köksal devralacağı açıklandı.

2002 yılından bu yana Zorlu Holding CFO’su olarak görev yapan, aynı zamanda halen Zorlu Holding ve çeşitli Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Köksal, 1 Şubat ve 21 Haziran 2024 tarihleri arasında Zorlu Holding CEO Yardımcılığı görevini de yürütecek.

Bekir Cem Köksal Zorlu Holding CFO’luğu görevini ise 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Vestel CFO’su Alp Dayı’ya devredecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “1997 yılından bugüne yol arkadaşlığı yaptığımız Ömer Yüngül’e Grubumuza verdiği üstün hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisi Grubumuzun bugünkü büyüklüğüne ulaşmasında önemli katkılarda bulundu. Vizyonu ve yenilikçi yaklaşımıyla Grubumuza benzersiz değerler katan ve insan odaklı yaklaşımıyla çalışanlarımızın gönlünde özel bir yer edinen Yüngül, CEO görevini devrettikten sonra da Grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak tecrübelerini paylaşmaya devam edecek. Yeni CEO’muz Bekir Cem Köksal da Zorlu Holding CFO’luğu görevinin yanı sıra, Holding ve Grup şirketlerimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zorlu Grubu’nu ülkemizin en değerli markalarından biri haline getiren stratejik planların oluşmasına büyük katkılar sundu. Bekir Cem Köksal’ın devralacağı bayrağı çok daha ilerilere taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bekir Cem Köksal’dan Zorlu Holding CFO’luğu görevini devralacak değerli yöneticimiz Alp Dayı da 25 yıldır elektrik-elektronik sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan Vestel Şirketler Grubu’nun CFO’su olarak edindiği engin tecrübeyi Zorlu Holding CFO’su olarak tüm Grubumuza aktaracak ve Vestel CFO’luğu görevini Vestel Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak çok başarılı bir performans ortaya koyan Bülent Kiracıoğlu’na devredecek. CEO’muz Ömer Yüngül’e hayatının bu yeni döneminin mutluluk getirmesini dilerken, yeni sorumluluklar üstlenen tüm yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyor, bu atamaların kendilerine ve Grubumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bekir Cem Köksal kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Bekir Cem Köksal, 1990 ve 2001 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yaptı. 1997 yılında Denizbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Bekir Cem Köksal, Zorlu Grubu’na 2002 yılında Vestel’de Finans’tan Sorumlu Başkan olarak katılmış, 2002 yılında ise Zorlu Holding CFO’luğuna atandı.

Alp Dayı kimdir?

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Alp Dayı, 2006 yılında California Üniversitesi, UC Berkeley’den Finans diploması aldı. 1987 yılından bu yana çeşitli sanayi kuruluşlarında mali işlerden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışan Alp Dayı, 1999 yılında Vestel Şirketler Grubu’na katılmıştır. 2012 yılında bu yana Vestel’in gerek yurt içi, gerekse yurt dışı iştiraklerinden sorumlu Vestel Şirketler Grubu CFO’luğunu yürüttü.

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Bülent Kiracıoğlu, 2003 ve 2015 yılları arasında yerli ve çok uluslu finansal kuruluşlarda çalışmıştır. 2015 yılında Merkezi Finans Müdürü olarak Vestel Şirketler Grubu’nda çalışmaya başlayan Bülent Kiracıoğlu, 2019 yılından bu yana Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

