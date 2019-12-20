ESTA’dan Moskova’da yeni proje
Dünyaca ünlü Fransız grubu Auchan’ın Rusya’daki en büyük AVM projesi Moskova yakınlarında açıldı. Yaklaşık 300 bin metrekarelik arazi büyüklüğüne sahip dev proje Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edildi.
Projenin müteahhitliğini üstlenen ESTA Construction; Mercedes-Benz’in Rusya’daki ilk ve en büyük yatırımı olan SIRIUS araç fabrikası; dünyanın en akıllı ve teknolojik stadyumu olarak gösterilen Krasnodar Stadyumu ve Saratov Gagarin Uluslararası Havalimanı’nı inşa etmişti.
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