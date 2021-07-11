Girişim sermayesi yatırım fonları bu yıl start up’lar için yüz milyonlarca TL’lik bütçe ayırdı.

Akıllı şehirlerden dijital bankacılığa, oyun sektöründen erken aşama gıda girişimlerine kadar çok farklı yelpazede yatırım yapmayı planlayan girişim sermayesi fonları, yeni şirketler kurarak fonladıkları start up’ların skalasını da genişletmeyi hedefliyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren 19 girişim sermayesi yatırım fonunun yatırım ajandalarını araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın