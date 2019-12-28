2020 büyüme stratejileri
2019 yılında daralan iç talep karşısında yurtdışına odaklanan Türk iş dünyası, 2020 yılına daha iyimser giriyor.
2019 yılını mevcudu koruma ve enflasyonun üzerinde büyümeyle kapatmaya hazırlanan liderler, 2020’nin daha öngörülebilir bir yıl olmasını bekliyor.
Ekonominin baş aktörleri, Türkiye’nin yanı sıra dünya ekonomisine dair belirsizlikler, ticaret savaşları, ABD’deki başkanlık seçimi, AB’deki durgunluk ve Brexit gibi zorluklar nedeniyle 2020’nin ikinci yarısında düzelme öngörüyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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