Son beş yıldır iş dünyasında genç liderlerin yükselişine ışık tutan ‘40 yaş altı 40 CEO’ araştırmamız, yönetim kademesinde esen gençlik rüzgarının pandemi sürecinde daha da güçlendiğini ortaya koyuyor. Listemize yeni giren CEO’ların sayısındaki artış, şirketlerin dijitalleşme yolculuğunu genç ekiple yürütmeyi tercih ettiğini gözler önüne seriyor.

40 genç CEO’nun sıralandığı araştırmamızda yer alan liderlerin yönettikleri toplam ciro, 2019 verilerine göre 59 milyar TL’ye ulaştı.

İş dünyasında kuralların neredeyse yeniden yazıldığı bir süreçten geçiyoruz. Dünya ekonomisini derinden etkileyen pandemi süreci, birçok şirket için ‘Yönetim kademesinde tecrübe mi yoksa dinamizm mi?’ sorusunun cevabını ise değiştirdi.

Daha önce yaşanan birçok ekonomik krizde patronların yönetici tercihlerinde tecrübeye yatırım yaptıklarını gördük. Pandemi etkisiyle içinde bulunduğumuz bu kriz ortamı ise teknolojiye daha çabuk adapte olan genç yöneticilerin dinamizmini ön plana çıkardı.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.