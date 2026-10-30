Kimya mühendisinden sıra dışı uygulama: Cam kovanla arıların dünyasını tanıtıyor

Kimya mühendisi Beytül Kalmuk, sürdürülebilir bir yaşam için evlerinin bahçesine çocuklarıyla meyve, sebze tohumları ekmeye, onları büyütmeye başladıklarını ve ekosistemin bir parçası olarak arıları da hayatlarına kattıklarını söyledi.

İki yılda arılardan çok şey öğrendiklerini belirten Kalmuk, "Kovanın içerisinde bizim bildiğimizin ötesinde çok fazla şey var. Zaten çocuklarla çalıştığım ve bir şeyleri onlarla paylaşmak istediğim için arılar benim için bulunmaz fırsattı. Her yönüyle çocuklarla paylaşılabilecek çok fazla şey var. Öğrendikçe hayretimiz arttı. Ben öğrenirken çocuklarımla paylaştım. Onların hayretlerini görerek başka çocuklarla da paylaşmak istedik." diye konuştu.