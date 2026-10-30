Amazon 2026 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı: Yapay zeka destekli rekor kar var

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Şirket, yapay zeka yatırımlarının ve bulut hizmetlerindeki güçlü talebin etkisiyle net satışlarını artırırken, faaliyet kâr marjında tarihi bir rekor kırdı.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin net satışları üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 201,9 milyar dolara yükseldi. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların olumsuz etkisi hariç tutulduğunda net satışlardaki artış yüzde 13 olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet kârı ise 17,4 milyar dolardan 28,1 milyar dolara yükselirken, faaliyet kâr marjı yüzde 13,9 ile Amazon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin net kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki 21,2 milyar dolarlık seviyeden 20,7 milyar dolara geriledi. Yetkililer, bu hafif düşüşün temel nedeninin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Anthropic yatırımlarından elde edilen 9,5 milyar dolarlık vergi öncesi bir defalık kazancın yarattığı baz etkisi olduğunu belirtti.

Bulut birimi AWS'de son 5 yılın en hızlı büyümesi

Şirketin en önemli gelir kalemlerinden biri olan Amazon Web Services (AWS), üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 39 büyüme kaydederek 46 milyar dolar satış rakamına ulaştı. Böylece AWS, son beş yılın en hızlı büyüme ivmesini yakalayarak yıllık 184 milyar dolarlık gelir oranına ulaştı. AWS’in tek başına elde ettiği faaliyet kârı ise 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Önümüzdeki dönemde trilyon dolarlık iki iş kolumuz olabilir"

Finansal sonuçları değerlendiren Amazon Başkanı ve CEO’su Andy Jassy, AWS'deki altyapı ve yapay zeka yatırımlarının meyvesini verdiğini ifade etti. Jassy, hem 2027 hem de 2028 yıllarında bulut tarafında yüzde 40'ın üzerinde gelir büyümesi öngördüklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Geniş ürün yelpazemiz ve hızlanan teslimat sürelerimiz, karlılığımızı artırırken perakende pazar payımızı da güçlendiriyor. Gıda, Eczacılık, Amazon Leo ve Zoox gibi yeni iş kollarımız oldukça sevindirici bir ilerleme sergiliyor. Dünyada henüz 1 trilyon dolar gelire ulaşan tek bir iş kolu olmadı, ancak önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde biz bu büyüklükte iki farklı iş koluna sahip olabiliriz."

Yapay zeka yatırımları ve teslimat hızı öne çıktı

Çeyrek boyunca yapay zeka altyapısına yönelik harcamalarını artıran Amazon, serbest nakit akışında 42,4 milyar dolarlık bir çıkış yaşandığını, bu durumun temel olarak mülk ve ekipman alımlarındaki 94,8 milyar dolarlık artıştan kaynaklandığını bildirdi.

Operasyonel tarafta ise Prime üyelerine çeyrek boyunca 1,5 milyar adetten fazla ürünün aynı gün veya ertesi gün teslim edildiği ve bunun şirket tarihindeki en hızlı üçüncü çeyrek performansı olduğu vurgulandı. Şirket ayrıca, yaklaşan tatil sezonu öncesinde ABD operasyonları için 300 binden fazla yeni çalışan istihdam etmeyi ve saha çalışanlarının minimum taban ücretini saatlik 20 dolara çıkarmak için 1,5 milyar dolardan fazla ek yatırım yapmayı planladığını duyurdu.