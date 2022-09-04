Türkiye genelinde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere konut metrekare satış fiyatları ve kira bedelleri zirve yaptı.

İnşaat maliyetlerindeki artış, konut arzının azalması, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan binalardan kiraya çıkanların ve mültecilerin oluşturduğu talep gibi faktörler fiyat artışında etkili oldu.

Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışmayla Türkiye’nin 81 ilindeki konut metrekare satış fiyatları ile kiralarının son üç yıllık değişimini mercek altına aldık.

Ülkemizde ve dünyada pandemiyle birlikte insanların yaşam tarzında ciddi değişimler oldu; kapanmalarda

evlerinde uzun süreler vakit geçiren, işleri evlere taşınan insanların yaşam alanlarından beklentileri de değişti.

Geniş balkonlu, bahçeli evler öne çıkarken, büyük kentlerde bunalanların bir kısmı da hayallerini erkene alıp Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki sayfiyelere taşındı.

Taşınmaların ve yer değiştirmelerin artması, piyasaya sunulan yeni konut arzının azalması, öğrencilerin yurt ve barınma sorununun çözülmemesi, geçtiğimiz yıllarda kamu bankalarınca düzenlenen faiz indirimi kampanyasının etkisiyle hareketlenen konut piyasasında başta sayfiyeler olmak üzere birçok kentte konut fiyatları ile kiralar zirve yaptı.

Evlenme, boşanma, yeni eve çıkma gibi nedenlerle ülkemizde her yıl bir milyon adetlik yeni konut talebi oluşurken arzın azalmasıyla piyasanın dengesi bozuldu. Kira artışını düzenlemeye yönelik alınan tedbirler de ne yazık ki piyasada dengelerin oturmasına fayda sağlayamadı.

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