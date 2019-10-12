ASEAN Bölgesi’nde iş fırsatları
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle 2020 yılında küresel ekonomide 700 milyar doları bulan kayıp yaşanacağını açıkladı.
Dünya ticaretinde dengelerin yerinden oynaması, gelişmekte olan ülkeleri yeni bölgesel işbirliklerine itiyor.
Ekonominin yeni merkezi Uzak Asya’da Çin, Hindistan ve Japonya dışındaki ekonomileri kapsayan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) de Türkiye için yeni dönemin en önemli ticari partnerlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Ekonomist Dergisi olarak ASEAN ülkelerindeki ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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