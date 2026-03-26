ALES başvuruları başladı mı? 2026 ALES sınav ve başvuru tarihleri

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için kritik bir dönemeç olan 2026-ALES/1 başvuru süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte dün (25 Mart 2026 Çarşamba) resmen başladı. Yılın ilk oturumu olan bu sınav için hazırlıklar sürerken, başvuru detayları ve sınav takvimi de netleşti.
2026 ALES Sınav Takvimi
|Sınav Oturumu
|Sınav Tarihi
|Başvuru Tarihleri
|Geç Başvuru Günü
|Sonuç Tarihi
|ALES/1
|10 Mayıs 2026
|25 Mart – 2 Nisan 2026
|9 Nisan 2026
|5 Haziran 2026
|ALES/2
|26 Temmuz 2026
|10 – 18 Haziran 2026
|25 Haziran 2026
|14 Ağustos 2026
|ALES/3
|29 Kasım 2026
|7 – 15 Ekim 2026
|21 Ekim 2026
|17 Aralık 2026
2026 ALES Başvuru Ücreti
ÖSYM tarafından 2026-ALES/1 kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav ücreti de kesinleşti:
Sınav Ücreti: 1200 TL
Geç Başvuru Ücreti: Belirlenen geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı (1800 TL) olarak ödenmektedir.
Başvuru Süreci Hakkında Notlar
Başvuru Kanalları: Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, mobil uygulama aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapabilirler.
Sınav Yapısı: Sınavda sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yer almakta ve adaylara 150 dakika süre verilmektedir.
Geçerlilik Süresi: ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.
Önemli Hatırlatma: Şu an içinde bulunduğumuz tarih itibarıyla (26 Mart 2026), ALES/1 başvuruları devam etmektedir. Başvurunuzu 2 Nisan'a kadar tamamlamayı unutmayın.