ALES başvuruları başladı mı? 2026 ALES sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte akademik kariyer hedefleyen adayların beklediği ALES tarihleri netleşti. Yıl içerisinde ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere toplam 3 oturum gerçekleştirilecek. Peki ALES başvuruları başladı mı? 2026 ALES sınav ve başvuru tarihleri

Ekonomist
Akademik kariyer hedefleyen adaylar için kritik bir dönemeç olan 2026-ALES/1 başvuru süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte dün (25 Mart 2026 Çarşamba) resmen başladı. Yılın ilk oturumu olan bu sınav için hazırlıklar sürerken, başvuru detayları ve sınav takvimi de netleşti.

2026 ALES Sınav Takvimi

Sınav OturumuSınav TarihiBaşvuru TarihleriGeç Başvuru GünüSonuç Tarihi
ALES/110 Mayıs 202625 Mart – 2 Nisan 20269 Nisan 20265 Haziran 2026
ALES/226 Temmuz 202610 – 18 Haziran 202625 Haziran 202614 Ağustos 2026
ALES/329 Kasım 20267 – 15 Ekim 202621 Ekim 202617 Aralık 2026

 

 

 2026 ALES Başvuru Ücreti

ÖSYM tarafından 2026-ALES/1 kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav ücreti de kesinleşti:

Sınav Ücreti: 1200 TL

Geç Başvuru Ücreti: Belirlenen geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı (1800 TL) olarak ödenmektedir.

Başvuru Süreci Hakkında Notlar

Başvuru Kanalları: Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, mobil uygulama aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapabilirler.

Sınav Yapısı: Sınavda sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yer almakta ve adaylara 150 dakika süre verilmektedir.

Geçerlilik Süresi: ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.

Önemli Hatırlatma: Şu an içinde bulunduğumuz tarih itibarıyla (26 Mart 2026), ALES/1 başvuruları devam etmektedir. Başvurunuzu 2 Nisan'a kadar tamamlamayı unutmayın.
