Bedelli askerlik ücreti ne zaman artacak? 2026 bedelli askerlik ücreti son durum

Bedelli askerlik ücretinde yaşanacak olan %25’lik artış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek yasalaşma sürecindeki en kritik aşamayı tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan ve doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak aktarmayı hedefleyen düzenleme, asker adayları için geri sayımı başlattı.
Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?
Kanun teklifi yasalaştığında, mevcut tutar üzerinden ciddi bir artış gerçekleşecek:
Mevcut Ücret: 333.089 TL
Yeni (Zamlı) Ücret: 416.361 TL
Artış Miktarı: Yaklaşık 83.272 TL fark oluşacak ve bu tutar savunma sanayii projelerinde kullanılmak üzere fona devredilecek.
Artış Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Şu an itibarıyla (26 Mart 2026) başvurular hâlâ 333.089 TL üzerinden kabul edilmektedir. Ancak sürecin işleyişi şu şekildedir:
Genel Kurul Aşaması: Komisyondan geçen teklif, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak.
Resmi Gazete Süreci: Meclis'te kabul edilen teklif, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.
Yürürlük: Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandığı an yürürlüğe girecek.
Önemli Tavsiye: 83 bin liralık ek maliyetten etkilenmemek isteyen yükümlülerin, yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce e-Devlet üzerinden başvurularını yapıp ödemelerini Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank şubelerine yatırmaları gerekmektedir.
Bilmeniz Gereken Diğer Detaylar
Kimleri Kapsıyor? Düzenleme yayımlandıktan sonra başvuru yapacak olan herkesi kapsayacak. Mevcutta ödemesini yapmış olanlar artıştan etkilenmeyecek.
Bakaya Durumu: Yoklama kaçağı veya bakaya olanlar için her ay eklenen "ek bedel" tutarları da bu temel artıştan bağımsız olarak memur maaş katsayısına göre eklenmeye devam edecek.