Dünya ekonomi tarihinin belki de en belirsiz döneminden geçiyoruz. Sağlık sorunu olmanın ötesine geçerek küresel çapta ekonomik ve toplumsal bir krize dönüşen Covid-19, hükümetlerin, kurumların ve şirketlerin 2020’ye ilişkin yaptıkları tüm planları alt üst etti.

Haziran ayında başlayan ‘yeni normal’ süreciyle birlikte hasar tespiti yapan şirketler şimdi ise yeni döneme uyum sağlamaya çalışıyor. A’dan Z’ye tüm alanlarda değişimlerin yaşandığı bu dönemde, pandemi dolayısıyla şirketlerin büyüme stratejileri de önemli bir boyutta etkilendi.

Pandeminin yarattığı şok etkisini yeni yeni atlatan şirketlerin bir kısmı yeni normalde büyüme ve yatırım planlarını askıya almış durumda. KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı Serkan Ercin, “Bundan birkaç ay öncesine kadar yeni yatırım ve şirket satın alma planı yapan ve hatta bu konularda oldukça ilerleyen şirketler bile salgın sonucunda strateji olarak mevcut faaliyetlerine odaklanmış, mevcut sermaye ve dış finansman kaynaklarını iş sürekliliğine adamış durumda” diyor.

Bu anlamda büyüme stratejisinde en önemli değişim elde olanı koruma, yani hasar tespiti trendinin yükselmesi olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, Ercin, 2020’nin ilk yarısında gerçekleşen çok sayıda yatırım işlemi nedeniyle Covid-19’un etkisinin tam anlamıyla hissedilmediğini düşünüyor. Ancak Türk şirketlerine yatırım iştahı devam ediyor. Oyun, ödeme sistemleri, siber güvenlik, biyoteknoloji ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketlerine yatırımların önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.