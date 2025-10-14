SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 200

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 200 oranında bedelli sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket yönetim kurulu özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması ve yaş çay alım finansmanı amacıyla şirketin 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000.-TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 160.000.000.-TL (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) artırılarak 240.000.000.-TL'ye İki Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) çıkartılmasına karar vermişti.

Şirket bugün SPK başvurusuna ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Açıklamada "Şirketimiz sermaye artırırmı ile ilgili olarak10.10.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na E-Başvuruda bulunmuştur" denildi.

