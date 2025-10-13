13 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,17 puan azalarak 10.556,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 134,33 puan ve yüzde 1,25 azalışla 10.586,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.528,37 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 değer kaybederek 10.556,18 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 194,32 puan ve yüzde 1,66 değer kaybederek 11.507,89 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,53 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 3,31 ile kimya petrol plastik oldu.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,38, hizmetler endeksi yüzde 1,39, mali endeks yüzde 1,12 ve teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 78'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding ile Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasındaki ticaret gerginliğine dair haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla günü negatif tamamladı.

Yurt içinde ağustosta cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulunmuştu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksinin ve ABD'de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 98 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 yükselişle 5 milyon 670 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,77, bileşik getirisi yüzde 40,15 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,6904, satışta 41,8574 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,6097, satışta 41,7764 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1571, sterlin/dolar paritesi 1,3333 ve dolar/yen paritesi 152,274 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 artışla 63,3 dolardan işlem görüyor.