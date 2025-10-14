ARA
Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar için kritik öneme sahip olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'nın 2025 yılındaki son oturumu olan 2025-ALES/3 için süreç sona ermek üzere. Peki ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 ALES 3 sınavı ne zaman?


Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara (yüksek lisans, doktora) başvurmak isteyen adaylar için yılın son oturumu olan 2025-ALES/3 için geri sayım başladı.

 

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

07 Ekim'de başlayan ALES/3 başvuruları bugün (14 Ekim 2025) sona eriyor.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

 

 

ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES/3 takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; ALES/3 geç başvurusu 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2025-ALES/3 sınavına başvuracak adayların yatırması gereken sınav ücreti ve bu ücreti ödeyebilecekleri banka ve kanallar aşağıda detaylandırılmıştır:

Sınav Ücreti: 850 TL

Ödeme Kanalları:

Banka/KurumÖdeme Kanalları
AkbankTüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC hariç)
Albaraka Türk Katılım BankasıTüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC hariç)
QNB FinansbankTüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC hariç)
Kuveyt Türk Katılım BankasıTüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC hariç)
HalkbankATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING BankTüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC hariç)
İş BankasıTüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım BankasıTüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC hariç)
Yapı ve Kredi BankasıMobil bankacılığı (MERNİS'te kaydı bulunmayan adaylar hariç)
Ziraat BankasıSadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
ÖSYMKartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/ veya https://sanalpos.osym.gov.tr/)

 

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
