ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 ALES 3 sınavı ne zaman?

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara (yüksek lisans, doktora) başvurmak isteyen adaylar için yılın son oturumu olan 2025-ALES/3 için geri sayım başladı.
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
07 Ekim'de başlayan ALES/3 başvuruları bugün (14 Ekim 2025) sona eriyor.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ALES/3 geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES/3 takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; ALES/3 geç başvurusu 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2025-ALES/3 sınavına başvuracak adayların yatırması gereken sınav ücreti ve bu ücreti ödeyebilecekleri banka ve kanallar aşağıda detaylandırılmıştır:
Sınav Ücreti: 850 TL
Ödeme Kanalları:
|Banka/Kurum
|Ödeme Kanalları
|Akbank
|Tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC hariç)
|Albaraka Türk Katılım Bankası
|Tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC hariç)
|QNB Finansbank
|Tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC hariç)
|Kuveyt Türk Katılım Bankası
|Tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC hariç)
|Halkbank
|ATM, internet bankacılığı ve şubeler
|ING Bank
|Tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC hariç)
|İş Bankası
|Tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
|Vakıf Katılım Bankası
|Tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC hariç)
|Yapı ve Kredi Bankası
|Mobil bankacılığı (MERNİS'te kaydı bulunmayan adaylar hariç)
|Ziraat Bankası
|Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
|ÖSYM
|Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/ veya https://sanalpos.osym.gov.tr/)
ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.