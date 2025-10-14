ARA
DOLAR
41,81
0,02%
DOLAR
EURO
48,37
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
5563,05
0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
10458,66
-0,92%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AJet 9 dolarlık yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu

AJet'ten yapılan açıklamaya göre indirim kampanyasıyla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


AJet 9 dolarlık yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek. 150 bin koltuğun satışa sunulduğu kampanya kapsamında alınan biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında "Basic" biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli "Basic" biletler, ek olarak 9 dolardan başlayan fiyatlarla "Ecojet"e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla "Flex"e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise "Premium" bilete yükseltilebilecek.

Biletler, "ajet.com", AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL