Guardian'a göre en yetenekli 2008 doğumlu 60 futbolcu: İki Türk oyuncu listede

Guardian haberinde "2008 doğumlu en yetenekli oyunculardan bazılarını seçiyoruz" diyor. Listede Türkiye'den iki futbolcu yer aldı.

Kayserispor'dan Deniz Dönmezer ve Galatasaray'dan Furkan Koça.

Guardian'ın yazısında Deniz Dönmezer için "Dönmezer, henüz 15 yaşındayken Süper Lig’de ilk maçına çıktı ve 16 yaşına geldiğinde Adana Demirspor’da ilk 11’in değişmez ismi haline geldi. 1,90 metrelik (6 ft 2 inç) etkileyici fiziğiyle, artık üst düzey futbolda bir sezonluk deneyime sahip ve Adana Demirspor’un küme düşme sürecindeki tartışmasız umut ışığı olarak öne çıktı. Eylül ayında Kayserispor tarafından transfer edilerek Süper Lig’e hızlı bir dönüş yaptı.

Dönmezer, ceza sahasında baskın bir duruşa ve yaşına kıyasla çok daha olgun bir kalecinin özgüvenine sahip. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu hızlı yükselişi onu Avrupa genelindeki scout ekiplerinin radarına yerleştirdi. Şu anda Türk kaleciliğinin geleceği olarak kendini kanıtlayan genç oyuncu, ülke futbolunun en üst seviyesinde şimdiden dikkat çekici bir performans sergiliyor ve kesinlikle yakından takip edilmesi gereken bir isim olarak öne çıkıyor" yorumu yapılmış.

Furkan Koçak içinse şu ifadeler yer alıyor:

Koçak, Türkiye U18 Milli Takımı’nın ve Galatasaray genç takımının kaptanı. O sıradan bir oyun kurucu değil; forvet sezgilerine sahip bir hücum orta sahası. Klasik bir 10 numaradan çok daha ileri pozisyonlarda oynayarak rakip kaleye çok yakın bir bölgede kendine özel bir rol oluşturuyor. Sol ayaklı bu hücum oyuncusu, Galatasaray akademisinden çıkan en parlak yetenek olarak görülüyor ve geçtiğimiz sezonki olağanüstü istatistikleri bunun nedenini açıkça gösteriyor: U17 takımında yalnızca 33 maçta attığı 26 gol, İstanbul’un çok ötesinde dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon U19 takımına hak ettiği terfiyi alan ve yeni seviyesine hızlı bir giriş yapan Koçak, şimdi gözünü A takıma dikmiş durumda. Önünde yıldızlarla dolu bir kadro olsa da, gelişim hızını sürdürdüğü takdirde, çok yakın bir gelecekte hem A takım formasını giymesi hem de olası bir yurt dışı transferi gündeme gelmesi kaçınılmaz görünüyor". Listenin tamamı

