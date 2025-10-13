Çimsa'dan ABD tesisiyle ilgili açıklama var

Çimsa'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer alıyor:

Şirketimizin 7 Eylül 2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde faaliyet gösteren şirketimiz Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. (Cimsa Americas) bünyesinde gerçekleştirilen, yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasiteli gri çimento öğütme tesisi yatırımı, başarıyla tamamlanan test üretimlerini takiben devreye alınmıştır.

Şirketimiz global ayak izini genişletme stratejisinin bir parçası olan bu yatırımın devreye alınması ile birlikte, ABD pazarında beyaz çimento üretim faaliyetlerine ek olarak gri çimento üretim faaliyetlerine de başlamış bulunmaktadır. Söz konusu gri çimento öğütme tesisi, mevcut iş kollarımızdaki küresel büyümemizi desteklerken, döviz bazlı gelirlerimizin toplam gelirler içindeki payının artırılmasına da katkı sağlayacaktır.