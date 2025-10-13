ARA
DOLAR
41,79
-0,14%
DOLAR
EURO
48,41
-0,40%
EURO
GRAM ALTIN
5515,53
2,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10556,18
-1,53%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çimsa'dan ABD tesisiyle ilgili açıklama var

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) bugün KAP'a Amerika gri çimento öğütme tesinin devreye alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.


Çimsa'dan ABD tesisiyle ilgili açıklama var

Çimsa'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer alıyor:

Şirketimizin 7 Eylül 2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde faaliyet gösteren şirketimiz Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. (Cimsa Americas) bünyesinde gerçekleştirilen, yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasiteli gri çimento öğütme tesisi yatırımı, başarıyla tamamlanan test üretimlerini takiben devreye alınmıştır.

Şirketimiz global ayak izini genişletme stratejisinin bir parçası olan bu yatırımın devreye alınması ile birlikte, ABD pazarında beyaz çimento üretim faaliyetlerine ek olarak gri çimento üretim faaliyetlerine de başlamış bulunmaktadır. Söz konusu gri çimento öğütme tesisi, mevcut iş kollarımızdaki küresel büyümemizi desteklerken, döviz bazlı gelirlerimizin toplam gelirler içindeki payının artırılmasına da katkı sağlayacaktır.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL