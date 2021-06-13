Aile şirketlerinde iyi bir eğitim ve zorlu işe hazırlık sürecinin ardından iş başı yapan genç liderler pandemi süreciyle birlikte yükselişe geçti. İcra kurulunun yanı sıra yönetim kurullarında da sayıları hızla artan yeni kuşak yöneticiler, dijitalleşme başta olmak üzere pandemiyle hızlanan değişime ve sonrasında toparlanma sürecine de liderlik ederek önemli bir sınav vermiş olacak.

İş dünyasında pandemiyle hızlanan dijital dönüşüm süreci, genç liderlerin yıldızını parlattı. Pandeminin yarattığı kriz ortamı, kurumsallaşma konusunda deneyimli olan aile şirketlerinin direncini güçlendirse de değişim ve dönüşümü yakalamayı zorunlu kılarak gençleri işe dahil etme konusunda daha motive edici oldu.

İş dünyasında yönetim kademesinde son 10 yıldır hızlanan gençlik rüzgarının pandemiyle önemi daha anlaşılan dijitalleşmeyi yakalamak konusunda aile şirketlerinin karar mekanizmalarını da bir anlamda tazeledi.

Dijital dönüşümün ve iş hayatında adım adım kendine yer açan Z kuşağının yönetim kademesini gençleştirdiği aile şirketlerinde, her biri uzmanlık alanında sorumluluk üstlenen genç yöneticiler, artık sadece icracı değiller.

Yönetim kurullarında stratejik kararlarda da etkin rol üstlenen yeni liderler, pandemide değişime adapte olmanın yanı sıra sonrasında toparlanma sürecine de liderlik ederek önemli bir sınav vermiş olacak.

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