İhracatın 2020 rotası
Türkiye ekonomisinde 2020 yılına ilişkin beklentiler, geçen iki yıla kıyasla olumlu seyrediyor.
Üç çeyrek küçülmenin ardından yeniden büyüme patikasına giren ekonominin 2020 performansı için belirleyici olacak alanların başında ihracat geliyor.
2019’u geçen yıla oranla yüzde 2 artışla 180 milyar doların üstünde kapatan ihracatta 2020 hedefi 190 milyar dolar.
Otomotivden kimyaya, makineden tekstile Türkiye ihracatının önde gelen sektörleri, 2020 stratejilerini hayata geçirmeye başladı.
Son yıllarda dünya genelinde artan korumacılık politikaları, küresel ticareti tehdit etse de ihracatçılar alternatif pazarlardaki etkinliklerini artırarak kayıpları telafi etmeye çalışacak.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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