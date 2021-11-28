Sert hareketlerin yaşandığı piyasalarda yeni rekorların test edildiği bir haftayı geride bıraktık. Döviz, borsa ve altında tarihi zirveler görülürken, portföyleri yeniden şekillendirmek zorlaşıyor. Yıl sonuna kadar olan süreçte yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğine mercek tuttuk.

Yatırım araçları önerilerinde hisse başı çekerken, onu dolar ve altın takip ediyor. Geleneksel yıl sonu rallisinin yaşandığı bir sürece girildiğini söyleyen uzmanlar cazip hisseleri de anlattı.

Piyasalarda oynaklığın zirve yaptığı bir hafta yaşadık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 18 Kasım’da 100 baz puan faiz indirmesinin ardından başlayan bu süreçte, piyasalar sert şekilde dalgalanarak rekor seviyeleri tekrar test etti.

TCMB; eylülde 100 baz puan, ekimde de 200 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmişti. Yapılan açıklamalarda aralık ayında da faiz indirimi gelebileceği sinyali verildi.

Bu beklenti, TL’nin diğer para birimleri karşısında gerilemesini hızlandırdı. Uzmanlar, TCMB’nin değer kaybeden TL ve artan enflasyondan ziyade yatırım ve ticari kredileri artırmaya odaklandığı yorumunu yapıyor.

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