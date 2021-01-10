2020, hayli zorlu geçti. Servetler dolar bazında erimeye devam etti. 2013’te 12 bin 489 dolar olan kişi başı milli gelir, 2019’da 9 bin 151 dolara kadar indi.

2020 yılında ise rakamın pandeminin de yarattığı etkilerle birlikte 8 bin 800 dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Pandeminin yarattığı tahribat ile birlikte dünyada parasal genişleme hamleleri emtialar başta olmak üzere, hisse senedi piyasalarına yansıdı.

Enflasyonun yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleştiği 2020’de, Türkiye’de yatırım araçlarının performansına bakıldığında, altın, Euro ve hisse senedi getirisiyle öne çıktı.

BES fonları ortalama yüzde 25,3 ve yatırım fonları ortalama yüzde 18,3 ile enflasyonu yenmeyi başardı. Bazı fonlar, enflasyonun çok daha üzerinde getiri sağladı.

Buradan yola çıkarak 2021 yılı beklentilerini ve yatırım tavsiyelerini şampiyon fonların yöneticilerine sorduk.

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