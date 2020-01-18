Şirket satış zamanı mı?
Türkiye 2009 yılında satın alma ve birleşme (S&B) işlemlerinde hacim olarak en düşük dönemini geçirdi. Başarısız darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılından ve global krizin etkilerinin görüldüğü 2009’dan da daha düşük bir hacim görüldü.
Rakamlara bakıldığında, 200 yerli ve 99 yabancı yatırımcı olmak üzere toplam 299 işlem gerçekleşti. Değeri açıklanan 110 işlemde 3,3 milyar dolarlık hacme ulaşıldı. Değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte 2019 yılı yaklaşık 5 milyar dolarlık hacimle tamamlandı.
2009 yılında 6 milyar dolarlık, 2016 yılında 7,5 milyar dolarlık hacim olmuştu. 2019’da büyük hacim olarak ifade edilen 1 milyar dolar üstü işlem hiç olmadı.
2019’un hacim olarak en büyük işlemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi’nin yüzde 51 hissesinin Çin menşeili konsorsiyuma 688,5 milyon dolara satılması oldu.
Boyner Perakende, Betek Boya, Ulusoy Elektrik ve İyzico işlemleri ile Koç Grubu’nun yüzde 9 oranındaki Yapı Kredi hissesini UniCredit’ten satın alması da hacim olarak öne çıkan işlemler arasında yer aldı.
2013 yılında Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan iyzico, altı yıllık serüvenin ardından geçen yıl rakibi konumundaki PayU tarafından 165 milyon dolara satın alındı.
40 bin üye işyeri ve 16 milyon tekil tüketiciye ulaşarak 2019’u 326 milyon TL ciroyla kapattıklarını aktaran iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, PayU ile gerçekleşen bu birleşme sürecinin ‘fintech’ sektörü için heyecan verici olduğunu söylüyor.
Özbugutu, “Bundan sonraki süreçte yeni yapılanmamızla PayU ekibiyle birlikte 1 milyar TL ciro ve 30 milyar TL işlem hacmine ulaşma ve hem Türkiye’nin hem de EMEA bölgesinin en önemli ödeme kuruluşu haline gelme amacına yönelik olarak iyziPark’ta çalışacağız” diyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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