Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için pek çok yeni ihtiyaç ve yapılması gereken pek çok inovasyon bulunuyor.

Bu nedenle teknoloji girişimcileri bu yolda önemli görevler üstlenebilirler. Ucuz maliyetli solunum destek cihazlarından enfekte hasta nakline yönelik sedyelere kadar pek çok alanda büyük hacimli ihtiyaç var.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) de koronavirüs mücadelesiyle ilgili inovatif ürünlere çağrı yaptı ve bu amaçla çalışan girişimcileri destekleyeceğini açıkladı. Bu anlamda teknoparklardaki şirketler de bu sürece katkı sunmak için adeta birbirleriyle yarışa girdi. Biz de 15 teknoparkın bu süreçte yürüttüğü çalışmaları araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.