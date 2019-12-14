Ticarette Çin rüzgarı
1,4 milyarlık nüfusu ve 10,5 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) ile Çin, son 20 yılda dünya ekonomisinde giderek yükseldi ve ABD’den sonra en büyük güç haline geldi.
Bugünlerde ABD ile yaşadığı ticaret savaşlarıyla gündemde olan Çin, ekonomide küresel liderlik için hayati bir adım atmaya hazırlanıyor.
Çin, Kuşak-Yol Girişimi (KYG) ile 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük yaratacak ve 3 milyar insanı etkileyecek. Türkiye’nin de stratejik ortaklarından biri olduğu proje, Türk şirketlerinin Çin pazarına bakışını da değiştiriyor.
Büyük holdinglerden küçük girişimlere kadar her boyutta şirket Çin’e giriş yolları arıyor.
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki bu kritik dönemeçte, Çin’e ihracatta öne çıkan sektör ve ürünleri, Çin’de doğrudan yatırım fırsatlarını ve Çinli şirketler ile ortaklık kurarken dikkat edilmesi gereken hususları mercek altına aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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