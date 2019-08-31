Yeni pazar arayışı
Bir yandan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, diğer yandan Brexit ve Ortadoğu’daki belirsizlikler küresel ticarette endişelere neden oluyor.
Son dönemde en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerinde baş gösteren yavaşlama işaretleri, büyüme performansını ihracata bağlayan Türkiye açısından tehlike çanları çaldırıyor.
Bu nedenle, geçtiğimiz yıllarda alternatif bölgelere yönelmeye başlayan ihracatçıların yeni pazar arayışı hızlanmış durumda.
Uzak Asya’dan Afrika’ya, Rusya’dan Latin Amerika’ya yeni dönemin ihracat stratejilerini sizler için araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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