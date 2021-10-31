Türkiye iş dünyası devrim niteliğinde bir değişimin kapısında duruyor.

Otomotivden kimyaya, hazır giyimden demir-çelik sektörüne kadar AB’ye ihracatta ön sırada yer alan sektörlerde, AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne (SKD) yönelik hazırlıklar tüm hızıyla başladı.

“Yeşil Mutabakat” sürecine uyum için dev holdinglerden KOBİ’lere kadar tüm şirketler yeni yatırım ve iş planları yapıyor.

Ekonomist Dergisi olarak, bu süreçte başta ihracatçılar olmak üzere KOBİ’sinden dev holdingine, sivil toplum örgütünden ticaret ve sanayi odalarına kadar iş dünyasındaki “yeşil dönüşüm seferberliği”ne mercek tuttuk.

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