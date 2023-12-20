Google'ın ilk doodle'ı (çiziktirme) 30 Ağustos 1998'de "Ofis dışındayız" mesajı olarak tasarlanmıştı. Şirketin kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, 1998'de bir haftasonu Neveda'daki Burning Man festivaline katılacaktı. Burning Man doodle'ı, çalışanlarının ofiste olmadıklarını bilmeleri; teknik sorunlarla ilgilenemeyecekleri mesajını vermek için için ilk kez Google kurucuları tarafından tasarlandı. O gün bu yana Google'da, önemli günler ve kişiler için doodle'lar tasarlıyor. Google'ın son doodle'ı da Mimar Sedda Hakkı Eldem için oldu. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir? İşte Eldem'in biyografisi ve Google'da Eldem'le ilgili yer alan bilgiler:

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

Sedad Hakkı Eldem (d. 31 Ağustos 1908, İstanbul - ö. 7 Eylül 1998, İstanbul), 1908 yılında İstanbul'da doğdu. İsmail Hakkı Bey ve Aziziye Hanım'ın çocukları olan Eldem, babasının diplomat olması nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir bölümünü Münih, Zürih, Cenevre gibi kentlerde geçirdi.

Eldem'in mimariye olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başladı. 1924 yılında, 16 yaşındayken İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi (daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi [GSA], İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi [İDGSA], Mimar Sinan Üniversitesi [MSÜ]; bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Mimari Şubesi’nde yükseköğrenime başladı. 1928’de okulu birincilikle bitirdikten sonra devlet bursuyla gittiği Avrupa’da çeşitli mimarlık bürolarında çalıştı. (Kaynak) 1931 yılında Budapeşte Uluslararası Fuarı için modern Türk mimarisinin örneklerinin sunulduğu Türkiye Pavyonu'nu tasarladı. Bu onun uygulanan ilk yapısı olmuştu.

Sonraki yıllar boyunca Eldem, mimarlık camiasının önde gelen üyelerinden oldu. 20'den fazla önemli yapı projesine liderlik etti. UNESCO dünya bakımında yer alan Topkapı Sarayı hakkında da olmak üzere mimari araştırma raporları yayınlandı. Hem modern hem de geleneksel özellikleri harmanlayan farklı tarza büyük beğeni kazandırdı. Osmanlı ilişkilerinin keskin bakış açısı ve uzmanlığı, Eldem'in modern yapılarına özgün ve tarihi bir dokunuş kazandırdı.

BAZI PROJELERİ



Taksim'deki Ceylan Apartmanı (1932-1933) ilk büyük yapısı oldu. Fındıklı SATIE Büro ve Servis Deposu onun imzasının taşıyordu. Türkiye'nin ilk modern binası olarak tanımladığı Ankara İnhisarlar Umum Müdürlük Binası (1934/1937), Yalova Termal Otel (1934/1937), Teşvikiye Ağaoğlu Konutu (1937), İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri (1942-1947), Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi (1943-1945), Maçka Taşlık Kışlası (1947), Sultanahmet Adliye Sarayı (1948) onun imzasını taşıyan projeler arasında. Eldem'in cizimleri Google Arts and Culture üzerinden de incelenebilir. (Fotoğraf: Sedat Hakkı Eldem (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf arşivi)

GOGLE'DA SEDAD HAKKI ELDEM

Google ise doodle'ında Sedad Hakkı Eldem'le ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Eldem'in sanata, tasarıma ve mimariye olan tutkusu küçük yaşlardan itibaren gelişti. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi ve 1928'de mezun olduktan sonra devlet bursuyla Avrupa'ya gitti. 1931 yılında Budapeşte Enternasyonal Fuarı için modern Türk mimarisinin bir örneği olarak tasarladığı Türkiye Pavyonu, sergiyi ziyaret edenlerin büyük beğenisini kazandı.

Sonraki birkaç on yıl boyunca Eldem, mimarlık camiasının önde gelen bir üyesi oldu. Aralarında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Topkapı Sarayı'nın da bulunduğu 20'den fazla önemli yapı projesine öncülük etti ve mimari araştırmalar yayınladı. Hem modern hem de geleneksel özellikleri harmanlayan farklı tarzı ona büyük beğeni kazandırdı. Osmanlı tasarımları konusundaki keskin bakış açısı ve uzmanlığı, modern yapılarına özgün ve tarihi bir dokunuş kazandırdı.

Aynı zamanda hem mimari ilerleme hem de koruma yoluyla Türkiye'nin ulusal tarzını büyük ölçüde etkileyen saygın bir eğitimci ve yazardı.

Doğum günün kutlu olsun Sedad Hakkı Eldem!