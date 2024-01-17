Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için artık sayılı saatler kaldı. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Peki, Alper Gezeravcı kimdir? Mesleği, eğitimi, kariyeri... İşte Alper Gezeravcı'nın biyografisi:

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979’da Mersin’in Silifke İlçesinde doğdu. Babasının öğretmen olması nedeniyle çocukluk döneminde çeşitli il ve ilçelerde ikamet etti. 1993 yılında Işıklar Askeri Lisesi’ne, 1997 yılında Hava Harp Okulu’na girdi. 2001 yılında teğmen olarak mezun oldu ve Hava Kuvvetleri’nde F-16 pilotu olarak eğitim aldı; kıtada göreve başladı.



Babasının öğretmen olması nedeniyle çocukluk döneminde çeşitli il ve ilçelerde ikamet etti. 1993 yılında Işıklar Askeri Lisesi’ne, 1997 yılında Hava Harp Okulu’na girdi. 2001 yılında teğmen olarak mezun oldu ve Hava Kuvvetleri’nde F-16 pilotu olarak eğitim aldı; kıtada göreve başladı. TÜBİTAK, Gezeravcı'nın biyografisi için şu bilgileri paylaşıyor: Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde harekât araştırması alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev yaptı.

'ÇOCUKKEN NE OLMAK İSTEDİĞİM SORULDUĞUNDA...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21 yıl görev alan ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olan Gezeravcı tanıtım toplantısında kariyeriyle ilgili şu bilgileri vermişti: "Süreç içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın göndermiş olduğu yüksek lisans vesilesiyle yurt dışında yüksek lisansımı tamamladım. Ülkeme dönüp görevime devam ettim. Farklı kıta ve pozisyonlarda görev icra ettikten sonra Milli Uzay Programı'na başvurdum. Bu sürece başvuran aday olarak, bu duyuruyu ilk duyduğumda zihnimde canlanan şuydu: Güzel ülkemizin insanlarının girdiği hiçbir yolda başarılı olamayacağı hiçbir adım yoktur. Bana çocukken küçük yaşta büyüklerim tarafından ne olmak istediğim sorulduğunda, benim için limit gözümün görebildiği gökyüzündeki uçaklardı".

SORU VE CEVAPLAR

1 ALPER GEZERAVCI GÖREVE NASIL SEÇİLDİ? Mayıs 2022'de "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.

2 UZAY YOLCULUĞU İÇİN NEREDE EĞİTİM ALDI? Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü. Yaklaşık 8 ay süren yoğun bir eğitim süreci yaşandı. Gezeravcı son olarak ise 14 günlük karantina sürecine girdi. Gezeravcı, karantinadaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi ve "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.

3 ALPER GEZERAVCI'NIN YANINDA KİMLER OLACAK? Ax-3 mürettebatı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.

4 YOLCULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak. Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.