Yemeksepeti’nde görev değişikliği yaşanıyor. Yemeksepeti’nin kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevinden ayrılıyor. Şirketin yeni CEO ise Yemeksepeti’nin şimdiki Chief Business Development Officer’ı Mert Baki olacak. Peki Yemek Sepeti’nin yeni CEO’su Mert Baki kimdir? İşte Mert Baki’nin biyografisi:

MERT BAKİ KİMDİR?

Yemeksepeti’nde CEO’luk görevini devralacak Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirmiştir.

Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık’ta başlamış, ardından Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur. 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

Son olarak İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti’nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki evli ve ikiz çocuk babasıdır.

NEVZAT AYDIN’IN AÇIKLAMASI

Nevzat Aydın, Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevinden ayrılacağını şu mesajlarla duyurdu:

Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. 🙂 Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız … — Nevzat Aydın (@zagortenay76) November 1, 2021

“Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. 🙂 Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola.

Bu başarı hikayesinin hiçbir yerinde hiçbir zaman teşvik, lisans, tahsis, devlet desteği, tanıdık, kredi vs. yer almadı. Bunların yerine hep en büyük kozumuz ‘inovasyon’ oldu. İnovasyonu tam ortamıza almış bir şirket olarak hep beraber yıllar içerisinde öyle öncü şeyler yaptık ki DVD projesi, restoran yorumları, gamification ve muhtarlık savaşları, siparişlerle ‘Nutuk’ ve klasiklerin dağıtımı, Banabi ve Mahalle vs….

Benden sonraki dönemde yıllardır bizimle olan Mert Baki görevi devralacak. Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam. Yemeksepeti post-pandemi dönemi için mükemmel derecede hazır. Unutmadan Yemeksepeti Mahalle açıldı. :)”