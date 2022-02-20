Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yeniden atanmasına dair karar Resmi Gazete’de (21 Şubat 2022) yayımlandı. Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi. Peki, Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir? İşte Hasan Mandal’ın biyografisi:
Prof. Dr. Hasan Mandal Kimdir?
- AA’da yer alan bilgilere göre Prof. Dr. Hasan Mandal’ın biyografisi şöyle: 1965 yılında Eskişehir’de doğan Hasan Mandal, ilk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamladı. 1987’de ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, 1992’de İngiltere’nin Newcastle Üniversitesinden doktora unvanını aldı. 1992-1994 yıllarında Newcastle Üniversitesinde, 1997-1998 yıllarında da Almanya’nın Karlsruhe Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulundu.
- Prof. Dr. Mandal, 1994’te Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1996’da doçent, 2001’de profesör unvanını aldı. TÜBİTAK Bilim Ödülü de olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülen Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi.
- Mandal, 2006-2010 yıllarında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 2010-2011’de Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2011-2015’te de Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 25 Mart 2015’te YÖK Üyeliğine, 1 Nisan 2015’de ise YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğine atanan Mandal, 21 Temmuz 2016’da YÖK Başkan Vekilliğine seçildi ve bu görevlerini 12 Ocak 2018’e kadar sürdürdü.
- Prof. Dr. Hasan MANDAL, 12 Ocak 2018’den 22 Şubat 2018 tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmıştır.
- 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanı olarak atanmıştır.
- Prof. Dr. Hasan MANDAL, 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliğine atanmış ve 1 Kasım 2018 tarihinde Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.
- Prof. Dr. Hasan MANDAL, 27 Nisan 2019 tarihinde YÖK üyeliğine seçilmiştir.
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