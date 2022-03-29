Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu. TÜSİAD’ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022’de gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Peki Orhan Turan kimdir? İşte Orhan Turan biyografisi ve ilk açıklaması:

Orhan Turan Başkan seçilmesine ilişkin açıklamanın ardından genel kurulda konuşan Turan, katılımcılara yeni yönetim kurulu adına teşekkürlerini sunarak, bu önemli göreve layık görüldükleri için mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti. Turan, 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğu, yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev yaptığı TÜSİAD’da, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şevkle çalışacağını belirterek, son 3 yıl başkanlık görevini yapan Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

ORHAN TURAN KİMDİR?

TÜRKONFED‘in internet sitesinde Orhan Turan kimdir? sorusu şöyle yanıtlanıyor ve Orhan Turan’ın biyografisi şu şekilde yer alıyor:

ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem verdi. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TÜRKONFED’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında “Yılın Girişimcisi” ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.