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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni Kabine'yi açıkladı. 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev alan Mehmet Şimşek, yeniden Kabine'ye girdi. Peki, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte Şimşek'in biyografisi:

03 Haziran 2023 | 22:35
Son Güncellenme: 04 Haziran 2023 | 00:05
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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Mehmet Şimşek, yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev aldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çankaya Köşkü'nde yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığına daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek atandı. Şimşek 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. 

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Batman'da 1967 yılında doğan Mehmet Şimşek, ilk ve orta öğrenimini Batman merkezde, liseyi ise Gercüş'te tamamladı. 

Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den Gaziantep Milletvekili seçildi.

Bu tarihten sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olan Şimşek, Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 64. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Şimşek, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan yeni hükümette de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

 

 

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